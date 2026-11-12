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Nakon što je slučaj iz vrtića koji pohađa mali Isaija, sin Veljka i Bogdane Ražnatović, izazvao burne reakcije javnosti, u celu priču uključila se i Bogdanina sestra Bojana Šijan.

Ona je putem društvenih mreža podelila snimak koji je prethodno objavio Veljko, a potom uputila oštru poruku roditeljima.

„Roditelji ne treba da ćute, da okreću glavu i da prihvataju ovakve stvari kao nešto normalno. Naša je dužnost da zaštitimo svoju decu“, poručila je Bojana Šijan.

Podsetimo, polemika je nastala nakon što je Isaija u vrtiću dobio kostim bubamare koji je, između ostalog, sadržao i crvenu suknjicu od tila. Ovakav prizor razbesneo je Veljka, koji nije krio nezadovoljstvo, već je sve podelio sa svojim pratiocima. Tom prilikom poručio je da će svoju decu ispisati iz državnog vrtića, a osvrnuo se i na ponašanje direktorke ustanove, za koju je tvrdio da je bila neprijatna.

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Foto: Printscreen

Oglasila se i Bogdana

Nedugo nakon supruga, svoj stav o čitavoj situaciji iznela je i Bogdana Ražnatović, koja se takođe oglasila povodom događaja koji je izazvao brojne komentare.

Sa druge strane, reagovala je i direktorka vrtića „Plavi čuperak“, koja je u poruci upućenoj Veljku i zaposlenima pokušala da objasni šta se zapravo dogodilo. Ona je istakla da je reč o bezazlenoj dečjoj igri i da dvogodišnje dete koje obuče suknjicu ne čini ništa neobično niti predstavlja razlog za zabrinutost.

Bogdana Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Prema njenim rečima, mališanima takvi kostimi predstavljaju samo deo igre i priliku za istraživanje, bez ikakvih dodatnih značenja koja im odrasli često pripisuju. Naglasila je i da je obaveza vaspitača da deci pruže prostor za slobodno izražavanje i igru, bez osuđivanja, nametanja krivice ili stvaranja predrasuda.

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28:13
STARS 635 07.11.2026. Izvor: Kurir TV