Slušaj vest

Na društvenim mrežama nastala je prava bura nakon što se Veljko Ražnatović oglasio snimkom na Instagramu u kojem pokazuje svoje nezadovoljstvo jer su u vrtiću u Titelu njegovom sinu obukli kostim bubamare koji sadrži crvenu suknju od tila.

On smatra to nedopustivim i zbog toga je rešio da se javno oglasi. U ovu temu uključili su se i članovi njegove porodice, ali i poznate ličnosti koji podržavaju Veljka i to što je sve javno obelodanio.

Direktorka vrtića Jovanka Andrić se oglasila za Kurir i poručila da je sve izmišljeno i smešno, a onda se oglasio kolektiv na svom Fejsbuk profilu saopštenjem koje su uputili roditeljima.

- Vidimo li igru očima deteta ili očima odraslih? Povodom reakcija na događaj tokom aktivnosti kostimiranja u našem vrtiću, želimo da podsetimo na značaj igre u razvoju dece ranog uzrasta.

Kroz igru, kostimiranje i preuzimanje različitih uloga deca oponašaju svet koji ih okružuje, proigravaju svakodnevna iskustva i isprobavaju različite načine izražavanja. Na taj način razvijaju maštu, govor, kreativnost, samostalnost i socijalne veštine. Izbor suknjice kao dela kostima bubamare kod deteta od dve godine predstavlja spontani izbor u igri i priliku za istraživanje. Dete u ovom uzrastu ne pridaje odeći i kostimima rodna i društvena značenja na način na koji to čine odrasli. Zato je važno da dečju igru razumemo iz perspektive deteta, u skladu sa njegovim uzrastom i razvojnim potrebama, i omogućimo mu sigurno i podsticajno okruženje za igru i učenje. Kolektiv vrtića - stoji u njihovom saopštenju.

Podsetimo, pored veljka javno je na svom Instagram profilu reagovala i njegova supruga Bogdana Ražnatović, koja je i zatekla sina u vrtiću u kostimu bubamare sa suknjicom.

Ona je objavila video svog supruga i napisala:

- Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu decu! – piše u objavi koju je Bogdana podelila sa svojim pratiocima.

1/9 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

Kurir televizija od sutra dostupna je na kanalu 14 za korisnike MOVE platforme, na kanalu 114 za korisnike MTS Iris TV i na kanalu 014 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video