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Muzika Momčila Radosavljevića Ćileta na violini privukla je pažnju ljubitelja muzike širom sveta, a njegova jedna izvedba našla se i u centru pažnje poznatih internet analitičara, koji nisu krili oduševljenje njegovim talentom!

Da kvalitetna muzika ne poznaje granice, jezičke barijere i kulturološke razlike, još jednom je pokazano na primeru čuvenog violiniste Momčila Radosavljevića, poznatijeg kao Ćile. Njegovo izvođenje „Kukuruku juriš kola“ postalo je prava atrakcija, a virtuoznost kojom barata violinom privukla je pažnju i publike koja se prvi put susreće sa ovakvom vrstom muzike. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Ćiletovo muziciranje nije oduševilo samo ljubitelje tradicionalnog zvuka sa naših prostora već i strance, koji su ostali zatečeni njegovim umećem.

Neverovatno

Njegova muzika našla se u analizi internet kreatora koji stoje iza kanala „Mr. Giant React“ i „Tig and Tig“, a reakcije i komentari pokazali su koliko je snažan utisak ostavio srpski muzičar. Analizirajući njegovo izvođenje, jedan od komentatora nije štedeo reči hvale, pa je Ćiletovu virtuoznost uporedio čak i sa umećem legendarnog Džimija Hendriksa, jednog od najvećih gitarista u istoriji muzike.

1/4 Vidi galeriju Oduševio Foto: Printsrkin

Analitičar je pažljivo pratio svaki segment izvođenja, obraćajući pažnju na način na koji Ćile koristi instrument, njegovu tehniku, brzinu, preciznost i neverovatnu kontrolu nad zvukom.

Nije se zadržao samo na opštem utisku već je do detalja opisivao muzičke elemente, pokušavajući da objasni zbog čega je ono što violinista izvodi toliko posebno. Naročito ga je impresionirala lakoća sa kojom Ćile prelazi iz jednog muzičkog motiva u drugi, kao i način na koji uspeva da održi energiju i dinamiku tokom čitavog izvođenja.

Za njega ovo nije bilo samo obično sviranje narodnog kola, već demonstracija izuzetnog muzičkog talenta i umeća kakvo se retko sreće. Upravo zbog toga Ćile je u analizi opisan kao nestvaran umetnik na violini, odnosno pravi maestro koji svojim instrumentom uspeva da prenese emociju, energiju i karakter muzike. Poređenje sa Džimijem Hendriksom posebno je privuklo pažnju, jer pokazuje da je analitičar u njegovom nastupu prepoznao onu vrstu slobode, virtuoznosti i nepredvidivosti koja odlikuje najveće instrumentaliste.

Gradacija

Zanimljivo je i to što je reč o kolu koje nosi prepoznatljiv duh naše muzičke tradicije, ali je Ćile svojim izvođenjem uspeo da ga predstavi na način koji je razumljiv i publici iz potpuno drugačijih muzičkih sredina. Čak i oni koji možda ne poznaju poreklo ove melodije mogu da prepoznaju energiju, zahtevnost i fascinantnu tehniku koju violinista pokazuje.

Dok se na našim prostorima dobro zna koliko je violina važan deo narodne muzike, reakcije stranih analitičara pokazuju da vrhunska instrumentalna izvedba može da izazove divljenje bez obzira na to da li slušalac razume tradiciju iz koje ona potiče.

Poređenje

1/5 Vidi galeriju Slavni muzičar ostavio neizbrisiv trag u muzici Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedia