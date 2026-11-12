"IMAJU NAMERU DA UNIŠTE PORODICU" Sloba Radanović nikad oštriji, oglasio povodom Veljkovog sina i slučaja "BUBAMARA"
- Sloba Radanović javno je podržao Veljka Ražnatovića nakon priče o suknjici u vrtiću u Titelu. Na Instagramu je poručio da je to sve češća pojava sa namerom da se uništi porodica.
- Veljko Ražnatović je najavio da će ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni direktorka i uvedu jasna pravila. Kaže da roditelji moraju da znaju šta se deci propoveda i koje vrednosti se poštuju.
Nakon što je u javnosti odjeknula vest o haosu u Titelu, kada je Veljko Ražnatović otkrio da su njegovom sinu u vrtiću obukli suknjicu, oglasio se i pevač Sloba Radanović koji ga je javno podržao.
Sloba Radanović je na svom Instagram profilu podelio upravo video-snimak na kojem se Veljko Ražnatović obraća javnosti povodom ove situacije. Uz objavljeni snimak, pevač je uputio oštru poruku i jasno stavio do znanja da stoji uz Ražnatovića.
- Sve češća pojava koja olako prolazi i deluje bezazleno, ali sve sa namerom da se uništi porodica - napisao je Radanović na svom Instagram storiju, dodavši i animaciju ruke koja pokazuje na Veljkov video.
Podsetimo, čitava bura u javnosti podigla se nakon što je Veljko Ražnatović otkrio šta se dogodilo njegovom nasledniku u vrtiću u Titelu, a podrška Slobe Radanovića putem društvenih mreža odmah je privukla veliku pažnju pratilaca.
"Ispisujem decu iz vrtića"
Veljko ističe da će decu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo.
- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si, rekao je on između ostalog.
Pogledajte dodatni snimak: