Slušaj vest

Veljko Kuzmančević je u srećnom braku sa Vericom Rakočević, od koje je mlađi više od tri decenije.

Za njih je broj godina samo broj i njihova ljubav se ne meri njima.

Ono što ih povezuje i čini srećnima je ono što pronalaze jedno u drugome i ono što jedno drugome daju - ljubav, razumevanje i sklad koji koji se rađa kada se dve savršene polovine najzad pronađu.

Iako će njihov brak ovog avgusta zaokružiti više od deceniju, svi bi da znaju odgovor na pitanje o potomstvu slavnog para, o čemu sz Veljko i Verica svojevremeno odgovorili.

Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu. Potomstvo je nešto za čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je Veljko dok je Verica navela da bi želja za detetom dovela do razvoda.

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti.

Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji.

- Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je Verica pre nekoliko godina.

- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - rekla je Verica jednom prilikom za "Informer".

"Verica živi punim gasom"

Inače, Verica i Veljko odlučili su da na "ludi kamen" stanu posle samo nedelju dana zabavljanja, ali se nikada zbog toga nisu pokajali.

- Budući da je Verica neko ko pred sobom ima dosta toga da uradi, ali je suštinu već rekla i učinila, nije joj preostalo ništa drugo nego da živi punim gasom, oslobođena svih stega. Što se mene tiče, oduvek me nervirala rečenica: "Moraš da se smiriš i skućiš". Nikada nisam razmišljao gde ću i šta ću za dve, tri ili pet godina. Nije mi potreban stan niti zidovi. Nomad sam i potpuni ludak koji život shvata kao igru. U tome smo vrlo slični - ispričao je Veljko Kuzmančević jednom prilikom.

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Sonja Spasic

Udarila na žene koje rade na svom fizičkom izgledu

- Nigde nisam videla tu količinu prostakluka kod mladih devojaka koliko sam videla kod nas. Videla sam možda u nekim delovima, zemljama, taj neki primitivan, poluobrazovan svet koji naj taj način opstaje i živi - rekla je Verica i dodala da smatra da odgovornost leži na roditeljima koji podržavaju ili čak omogućavaju ovakve zahvate.

Ne propustiteStarsSIN JOJ SE OŽENIO ŽENOM 35 GODINA STARIJOM OD SEBE! Dušanka otkrila kako je prihvatila snaju: Na poslu me svi zapitkuju...
WhatsApp Image 2026-05-02 at 23.00.45 (1).jpeg
Stars"PATIO SAM, CEO GRAD JE TO ZNAO" Veljko Kuzmančević u braku sa 35 godina Vericom, a evo šta je uradio za svoju prvu ljubav: To nije bila poenta...
verica.jpg
StarsVELJKO KUZMANČEVIĆ ZAVRŠIO U URGENTNOM CENTRU! Dobio terapiju, a nalazi nisu bili dobri: Ovo je bio okidač
Verica Rakočević i Veljko zajedno poziraju
Stars"MOJ DUVAČKI STAŽ JE BIO JAKO KRATAK, ALI INTENZIVAN" Veljko Kuzmančević o detinjstvu i porocima: Zbog ovoga mu je majka zvala policiju
Veljko Kuzmančević foto V Kocic (1).jpg

18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV