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Pevačica Sanja Maletić u izuzetno otvorenom, emotivnom i toplom razgovoru govori o najvažnijoj životnoj ulozi – majčinstvu, dugogodišnjoj borbi za potomstvo, braku, veri, ali i o tome zašto vodi sasvim prizeman život daleko od estradnog glamura

Pevačica Sanja Maletić ćerkicu Vanju rodila je u 52. godini života i danas je inspiracija mnogim ženama na putu da postanu mame.

-Tata čuva Vanju. Mi smo ljudi koji nemamo nikakvu pomoć. Jedna baka živi mnogo, mnogo kilometara daleko od Vanje, a druga baka je malo bolešljiva. Ovako nas dvoje uspemo mi to sve lepo da organizujemo. Jedan roditelj je uvek sa njom.

Sanja se posebno osvrnula na frazu koja se često koristi u društvu – da muškarac „pomaže“ ženi oko dece, ističući da je to za nju uvredljivo:

„Meni je ponižavajuće kada za muškog, svog roditelja kažu 'pomaže mi'. Pa nije to tuđe dete da pomaže, nego postoje muškarci koji se ravnopravno brinu o detetu i mislim da ne trebamo da ih ponižavamo tom rečenicom. To se uvek vidi kroz odnos, partnerski odnos muškarca i žene kakav će sutra roditelj da bude muškarac.

Odluka da ne unajmljuju dadilje i da Vanju ne upisuju u vrtić došla je potpuno prirodno, jer je Sanja svesno smanjila obim posla kako bi se posvetila ćerki:

1/7 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Marina Lopičić

„ Ja sam protiv vrtića zato što sam ja majka koja radi jednom nedeljno. Ja imam jedan nastup nedeljno. Ne opterećujem svoju porodicu trenutno pošto nam je dete još uvek malo. Ja ne opterećujem svoju porodicu preteranim radom. Nije sve u novcu i mislim da sam ja trenutno potrebna svome detetu više od novca. Taj jedan dan je čuva otac i ona je jednako sa roditeljem da li sam ja tu ili nisam.

Pevačica je iznela i svoj stav o socijalizaciji dece, naglašavajući da se ona ne odvija isključivo u kolektivu:

„Socijalizacija nije samo u vrtiću, da je socijalizacija svuda oko nas i da dete jednostavno ide u parkić, ide u igraonicu. Imamo ljubimca u kući, igra se sa ostalim kucama i macama napolju ispred zgrade. Komunicira sa mnogo ljudi. Stvarno je svuda vodimo i komunicira sa mnogo ljudi. Nema strah od ljudi, to je na majku. Sednemo na tramvaj, odemo u crkvu da pomolimo Bogu, pa se onda igramo u Tašmajdanskom parku. Mislim da joj ta socijalizacija kroz vrtić trenutno nije potrebna. Njoj su potrebni mama i tata koji, Bogu hvala, mogu sebi da priušte da budu uz nju.“

Dugo sam je čekala da bih je odvajala od sebe

Komentare okoline da mora imati više vremena za sebe, Sanja odlučno odbacuje:

„Ja sam je predugo čekala da bih je sad odvajala od sebe. I onda kad mi kažu, malo me to naljuti, znaš, kažu mi prijateljice neke: 'Da, ali ti moraš da imaš vreme za sebe.' Ja kažem: 'Aman, imala sam 50 godina za sebe i stvarno sam imala 50 godina za sebe.' Proputovala ceo svet uzduž i popreko kroz privatna putovanja, kroz posao. Išla gde sam htela, radila šta sam htela, spavala dokad sam htela. Sad se to naravno sve promenilo i ja nemam problem s tim što se to promenilo. Ja sam stvarno 50 godina imala za sebe i želim sve ove godine naredne da posvetim svom detetu.“

Prisećajući se perioda trudnoće i godina borbe, pevačica priznaje da je sada obuzme strah kada shvati kroz šta je prošla:

„Ja padnem u takav strah kad se toga setim. Ja sam tu trudnoću iznela kao mlada žena. Ja nikakav problem nisam imala zdravstveni. Mislim da nisam bila svesna tada od te euforije i od te silne želje i od te silne radosti kad sam ostala u drugom stanju da razmišljam kakvi sve problemi mogu da se dese, i Bogu hvala pa mi taj adrenalin nije dao takvim mislima. Ja sam ovako privatno i prirodno jako eksplozivna žena. Ja sam malo možda i arhaična, malo staromodna, malo sam preka žena i mene svašta nešto može da izbaci iz takta. Na kraju krajeva, ja sam Vanju čekala toliko dugo zbog problema sa štitnom žlezdom, a štitna žlezda je bolest visokih emocija. Je li, verovatno nešto što u poslu prećutiš, pa ne kažeš, pa te to glođe i jede kod kuće kad si, pa ovakvi odnosi, pa onakvi odnosi, negde se to odrazi na štitnu žlezdu.

Tokom same trudnoće doživela je, kaže, neočekivanu unutrašnju smirenost:

„Bila sam jako iznenađena sobom, jer od tako jedne eksplozivne i glasne žene i euforične, ja sam sva u brzini, ja sam u svom speedu, ja sam bila savršeno mirna u trudnoći. Ja sam bila nasmejana Ja tu mirnoću svoju nisam mogla da prepoznam. I sad meni kaže moja drugarica: 'Bože, što bi bilo lepo da si ti stalno trudna, nikad ne bi galamila.' Jer ja stalno nešto galamim, tražim ispravku nečega, tražim neku revnosnost u svemu nečemu, je li? I ona kaže kako bi bilo lepo da si ti stalno trudna. A da sam malo mlađa i da je fizički izvodljivo, uopšte ne bih čekala posle Vanje. Čekala bih onoliko koliko moram zbog carskog reza i išli bi dalje, bar još jedno, znaš. Ali nemoguće je zbog godina i zbog svega onoga kroz što sam prošla, bilo je nemoguće.“

Videla sam dve crte i progutala knedlu

Trenutak kada je saznala da je u drugom stanju pamtiće dok je živa. Kako je bila nestrpljiva da dočeka rezultate vađenja krvi, uradila je kućni test:

„Ja sam onaj tip žene koja ne može da čeka. Kod mene sve mora da bude odmah i sad. I trebala sam da čekam betu. Međutim, nisam mogla i rekla sam mužu: 'Neću da radim nikakav testić nego ću da čekam zvaničnu betu. I naravno, odem i kupim test i odem u kupatilo i odradim taj test i vidim da ima jedna linija. I sad udahnem, i sad mi je strašno kako mužu to da kažem, jer mi smo negde od razočarenja čuvali jedno drugo. Nismo pokazivali tu količinu razočarenja ni on meni ni ja njemu, nego smo nekako to ćutke, sažvaćeš to razočarenje sam sa sobom. A ovamo bodrimo jedno drugo. Ko zna šta se u njegovoj glavi dešavalo, isto kao što ja znam šta se u mojoj glavi dešavalo, ali nismo znali jedno za drugo jer o tome smo ćutali. I kad sam odradila test, vidim jedna linija i stvarno sam onako progutala knedlu što kažu, i šta sad, znaš, kako njemu reći. I razmišljam: dobro, neću mu reći ništa, sačekaću betu, zvaničnu betu, ali ću samo sebe, razmišljam sad brzo, samo ću sebe pripremiti na to kako da mu kažem da beta nije okej, ali imam još dva-tri dana do tada vremena. A to ti je tako, ono, kroz sekunde ti prolazi kroz glavu.“

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije usledio je preokret koji joj i danas tera suze na oči:

„I sad izlazim iz kupatila i on me naravno, poznaje me mnogo dobro, pita: 'Šta je s tobom?' Ja kažem: 'Ne, nije ništa I vratim se i pogledam još jednom – i dve linije! Jao, Bože dragi! Znači meni sad bi mi suze krenule na oči. Znaš, ono kao da ti je rekla: 'E alo, vrati se ovamo, tu sam gde si.' Al' ja sam nestrpljiva, ja nisam mogla toliko dugo da sedim u kupatilu i da čekam. Ja kad sam videla tu jednu liniju, ja sam u neku svoju tu paniku upala, u taj neki strah, u stres, u ne znam ti šta. Ja gledam i ne verujem, pa pogledam još jedanput, pa podignem malo, pa spustim, pa podignem. I sad razmišljam: Bože, da l' da mu kažem jer možda test zna da pokaže... Ali to sve ne traje ovoliko dugo. To su ti sve one sekunde, znaš, i da l' da mu kažem, možda se ispostavi da nije test kako treba pa ću da ga razočaram. Ma ne mogu ja da trpim u sebi to. Ja sad nosim onaj test i kažem: 'Nikodine, dve linije!' On kaže: 'Molim? Dve linije? Jesi sigurna?' Ja kažem: 'Jesam.' I sad dalje se ne sećam. Ja se stvarno dalje od toga ne sećam.“

1/4 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Printscreen, Jakov Milošević

Usledili su dani iščekivanja i strepnje nad svakim laboratorijskim nalazom, svesna da više nema vremena za gubljenje:

„I onda sam posle dva dana otišla po redovnom onom da uradim betu, i beta je pokazala dobro. I sad počinju tu oni drugi strahovi, znaš: da li će beta da raste ili da pada. Onda ideš svaki dan da radiš test iz krvi i da li beta raste dovoljno, da li je kako treba sve.Sve si u nekom grču da nešto neće da bude dobro, znaš. I sad kad prođem s Vanjom pored te laboratorije, kažem: 'Samo vaša beta i ja da vas pozdravimo, da vam mahnemo.' Znaš, stresno je to kad znaš da ti je zadnji voz. Kad bi da kažemo po narodski, zadnji voz. Ja samušla u 52. godinu kad sam začela Vanju. Ja znam da posle toga više nemam ništa. Ja nemam više ni jajnih ćelija. Ja sam poslednje dve jajne ćelije uzela tada i jedna se primila, i ja više nemam ni godina ni jajnih ćelija, ja više nemam ništa i to znam da mi je zadnji voz.

Na pitanje kako je izgledao dolazak kući iz porodilišta i da li su se strahovi nastavili, Sanja je otkrila da je namerno ostala dva dana duže u bolnici:

„Ja sam se porodila u privatnoj bolnici, onda sam tražila još dva dana da ostanem. Mi nemamo majke blizu nas da može neko da dođe da nam pokaže, niti njegova sestra je blizu nas, niti je moja sestra blizu nas. Tako da, moje drugarice su sve zaposlene žene, one rade od sedam do tri, ne može niko da ne spava celu noć pa da dvori oko mene. Drugo, nisam tip žene koja bi dozvolila da neko dvori oko mene.

Ipak, dolazak u stan doneo je nove brige svojstvene svakoj majci:

„A onda sam i, kao i svaka luda majka, proveravala da li diše po noći, znaš kad beba čvrsto spava, legne pa čvrsto spava ovako. Znaš, ručice ovako pa se raširi: 'Bože, da li diše?', znaš, al' ja nisam jedina, to su sve majke takve.“

Duhovnik mi je pomogao

Prelomni trenutak za njen unutrašnji mir bio je odlazak u crkvu i razgovor sa duhovnikom:

„I onda sam na prvi veliki praznik otišla u crkvu i išla sam sa Vanjom. To je bio njen prvi ulazak u crkvu. Sveštenik je prihvatio na ruke, uveo u crkvu, sve što treba da kaže s njom zajedno. I onda, majke idu sa decom na ispovest, je li? I onda sam ušla na ispovest kod sveštenika mog i rekla sam da imam jako velike strahove i ogromne strahove. A on mi kaže jednu rečenicu: 'Sanjo, pa Bog to čuva, nemoj da se brineš.' I to je stvarno tako. To Bog čuva i sve ono što mi kao roditelji ne možemo da sačuvamo. Znaš, ne možeš ti da utičeš na to da će dete da ti povrati i da l' će stići na vreme da je okreneš i sve, al' i Bog nešto radi, znaš. I Bog to čuva. Bog dao, pa Bog i čuva. Tako da mi je tom jednom rečenicom odagnao mnogo, mnogo strahova. I sad kad se ona zakašlje, kažem: 'Bog to čuva, Vanjo, Bog to čuva.' Ili znaš ono kad se zagrcne nekada, viče: 'E!', označila je da treba malo da je pucnem ovde. Ja kažem: 'Bog čuva, Vanjo, Bog čuva.'“

Snažna vera pratila ju je tokom čitavog procesa vantelesne oplodnje, a posebno pamti jedan trenutak iz Grčke:

„Verovanje u Boga je mnogo toga meni pomoglo u životu, mnogo. Išla sam u jednu predivnu crkvu u Solunu. Rekli su mi da ne smem da se saginjem, ne smem da vežem sama pertle posle vantelesne oplodnje i da smem da šetam, naravno, ali ta neka saginjanja i celu trudnoću nisam smela da se saginjem preko stomaka. Međutim, ja sam otišla u jednu crkvu u Solunu i imala sam tu sreću da su otvorili kivot jer su bili neki sveštenici, ne znam odakle, došli tu i monahinje, došli su tu da se poklone pa su im otvorili kivot. I ja sam imala tu sreću da sam bila u toj crkvi u tom momentu, i onda sam videla kako oni kleče i mole se Bogu. I onda sam i ja posle, pustili su i mene tu, i klekla sam i molila sam se Bogu. I to je recimo jedan upečatljiv momenat. To je možda bilo drugi dan posle vantelesne oplodnje. Znam da to ne smem, ali sam ipak to uradila. I onda kad sam ja nekim mojim prijateljima pomogla da isto dođu do potomstva, dobili su devojčicu u istoj bolnici kod istog lekara.

Kurir.rs/Blic