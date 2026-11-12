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Pobednici prve sezone Love Island Adria su Drina i Valentin, učesnici iz Srbije koji su osvojili nagradu od 50 hiljada evra. Ovaj zabavni program emitovan je na jednoj digitalnoj platformi, prema njihovim podacima na taj način je gledalo gotovo 200 hiljada gledalaca, dok je na televiziji videlo više od milion ljudi. Sadržaji povezani sa emisijom ostvarili su 790 miliona pregleda na društvenim mrežama.

- Kada smo odlučili da Love Island dovedemo u region, želeli smo da publici ponudimo drugačiji format, zasnovan na stvarnim odnosima i emocijama. Rezultati pokazuju da je publika to prepoznala - rekla je Marija Vujanić, direktorka za komunikacije i održivost u kompaniji jednog provajdera.

1/15 Vidi galeriju Love Island Foto: Dusan Petkovic/ProRec production

Publika je aktivno učestvovala u šouu i putem aplikacije Love Island Adria, koja je odmah po lansiranju dospela na vrh lista najpreuzimanijih aplikacija, sa više od 200 hiljada preuzimanja. U finalnom glasanju za pobednike putem ove aplikacije zabeleženo je čak 375 hiljada glasova.

Ovi podaci stavljaju Love Island ubedljivo na vrh liste kada je reč o zabavim formatima, a u prilog tome svedoče i prijave koje su aktivno otvorene za drugu sezonu.

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