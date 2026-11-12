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Veljko Ražnatović izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je javno izrazio revolt zbog kostima koji je njegov sin nosio u vrtiću u Titelu. Povod za njegovu burnu reakciju bila je crvena suknjica od tila, sastavni deo kostima bubamare koji je dečaku dodeljen tokom aktivnosti u predškolskoj ustanovi.

Pokrenuta peticija

1/5 Vidi galeriju Bokser Veljko Ražnatović pokrenuo je peticiju nakon što je njegova porodica doživela neprijatnost u vrtiću u Titelu, gde je njihov najmlađi sin Isaija tokom priprema za priredbu obučen u suknjicu. Foto: Printscreen

Ražnatović je čitavu situaciju očigledno doživeo kao ozbiljan problem. Svoje nezadovoljstvo najpre je javno iskazao putem Instagrama, a potom je na svom Instagram storiju podelio link ka peticiji pod nazivom "Tražimo odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama", pozivajući pratioce da je potpišu i pruže podršku inicijativi.

Da je odlučan da nastavi da ukazuje na ovaj problem, pokazao je i oštrom porukom koju je uputio pratiocima:

"Molim vas, pomozite nam da se izborimo sa ovim zlom", napisao je Ražnatović.

"Ispisaću sinove iz vrtića"

Podsetimo, mediji su kontaktirali Veljka Ražnatovća koji je otkrio da će ispisati sina iz vrtića, nakon što ga je njegova supruga Bogdana zatekla naslednika obučenog u kostim bubamare.

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa. Ja Bogu hvala, mogu da uzmem i ispišem svoju decu iz vrtića i da ako se ne slažem sa nečim što se tamo dešava, ja sam u prilici i kod kuće da ih školujem i da ih upišem u privatni vrtić i prosto da se preselim, da živim u drugom gradu. Nažalost, to za mnoge meštane Titela, ne za mnoge, nego za 99 odsto meštana Titela to nije opcija i nije moguće, tako da su podložni teroru, indoktrinaciji dece. To se dešava pred našim očima, da mi ni ne znamo da je moja žena morala slučajno da dođe u školu i da zatekne naše dete Bože sačuvaj u suknji.

Da pomisli čovek da nikad ne može tako nešto njemu da se desi u Srbiji. Ja ni ne dajem izjave za novine, a da nije vezano za boks. Ovo je samo nešto što je po mom mišljenju egzistencijalna pretnja za svako srpsko domaćinstvo, za svakog hrišćanina, za pravoslavlje. Ovo je užas, jer ja ovo ne gledam samo kao da je moje dete. Ja sam samo roditelj koji može da oglasi to da se vidi šta se radi. Ko zna šta se sve radi u vrtićima. Ovo je državni vrtić, da se razumemo - kaže Ražnatović i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući.

- Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si - rekao je.

Reagovala i Bogdana

Podsetimo, pored Veljka javno je na svom Instagram profilu reagovala i njegova supruga Bogdana Ražnatović, koja je i zatekla sina u vrtiću u kostimu bubamare sa suknjicom.

1/9 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

Ona je objavila video svog supruga i napisala:

- Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu decu! – piše u objavi koju je Bogdana podelila sa svojim pratiocima.