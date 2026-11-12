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Legendarni pevač narodne muzike Halid Muslimović stigao je u Sava Centar, gde će večeras održati veliki solistički koncert i publici prirediti veče za pamćenje uz svoje najveće hitove koji traju decenijama.

Popularni „Plavi čuperak“ pred početak muzičkog spektakla razgovarao je sa predstavnicima medija, a tom prilikom osvrnuo se na pripreme, estradu, ali i zanimljive detalje iz svog privatnog i poslovnog života.

Vidno raspoložen, Halid nije krio zadovoljstvo zbog susreta sa publikom u Beogradu, ističući da je sve spremno za veče ispunjeno emocijama i dobrom muzikom. Kako je istakao, Sava Centar za svakog izvođača predstavlja posebnu čast, a publika će imati priliku da uživa u pažljivo odabranom repertoaru koji obuhvata pesme koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru.

1/9 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Nemanja Nikolić

Pored muzičkih planova, pažnju javnosti uvek privlači i njegov negovan izgled, zbog čega mnogi komentarišu da mu godine ne mogu ništa. Halid je pred okupljenim novinarima bez zadrške otkrio svoju neobičnu, ali potpuno prirodnu rutinu nege. Kako kaže, tajna njegovog svežeg i mladalačkog izgleda krije se u – umivanju aronijom. Ovaj prirodni eliksir, poznat po svojim antioksidativnim svojstvima, deo je njegove svakodnevice.

Tokom razgovora dotakao se i prošlih vremena na estradi, prisetivši se perioda kada je bio vlasnik i izdavač popularnog estradnog magazina. Tada su mnogi pevači želeli da se nađu na stranicama njegovih novina, a Muslimović je sada iskreno otkrio kakva su pravila vladala u redakciji. Priznao je da su pojedine kolege imale posebne povlastice i više prostora u magazinu, a objasnio je i zbog čega su neki izvođači bili posebno zastupljeni.

06:02 Halid Muslimovic intervju Izvor: Kurir

Nakon razgovora sa medijima, Halida očekuje izlazak na scenu i susret sa publikom koja godinama uživa u njegovim pesmama. Sudeći po raspoloženju pevača pred nastup, u Sava Centru večeras se sprema muzičko veče ispunjeno nostalgijom, emocijama i hitovima koji ne gube na popularnosti.

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