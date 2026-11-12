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Nakon što je Veljko Ražnatović javno otkrio da su on i supruga Bogdana odlučili da sva tri sina ispišu iz vrtića, jer su zatekli najmlađeg sina u suknjici, oglasila se i njegova supruga.

Cecina snajka oglasila se na Instagramu, gde je podelila snažnu poruku posvećenu očuvanju porodice, vere i tradicionalnih vrednosti, jasno pokazujući da se u potpunosti slaže sa iznetim stavovima. Uz objavu u kojoj se naglašava da ne treba slepo prihvatati svaki savremeni trend koji se nameće deci, Bogdana je kratko poručila: "Sve je objasnila".

„Verujem u porodicu kao svetinju. U oca i majku koji zajedno, kao jedan tim, podižu svoju decu, uče ih šta je dobro, a šta loše, šta je poštenje, šta odgovornost, šta ljubav, a šta poštovanje. Verujem u tradicionalne vrednosti, u to da je muško muško, a žensko žensko, ali i u to da smo svi zajedno jednako važni, da se dopunjujemo, podržavamo i čuvamo jedni druge. Hrišćanstvo nas uči ljubavi, skromnosti, praštanju i poštovanju svakog čoveka. Ali nas uči i da imamo savest, da razlikujemo dobro od lošeg i da ne prihvatamo slepo sve što nam se nameće samo zato što je danas moderno” – navodi se u objavi koju je Bogdana podelila.

1/5 Vidi galeriju Nakon što je Veljko Ražnatović javno otkrio da su on i njegova supruga Bogdana zatekli sina Isaiju u suknjici u vrtiću, zbog čega su odlučili da sva tri naslednika ispišu iz te ustanove, na Instagramu se oglasila i sama Bogdana. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

U nastavku poruke dodatno je istaknuto da roditelji imaju važnu ulogu u vaspitanju dece i prenošenju vrednosti za koje smatraju da su ispravne.

„Ne mora svaki trend da pronađe put do naše dece. Ne mora sve što se danas naziva napretkom da bude vrednost koju ćemo sutra preneti na njih. Naša deca nisu tu da prate svaki hir savremenog društva. Tu smo mi, roditelji i odrasli, da ih usmeravamo, da ih učimo veri, ljubavi, porodici i vrednostima koje ne prolaze sa vremenom” – pisalo je u objavi.

Veljko ističe da će decu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Podsetimo, Veljko Ražnatović otvoreno je govorio o vaspitanju naslednikai neprijatnoj situaciji koju su on i Bogdana doživeli.

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.