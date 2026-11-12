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Legendarni pevač narodne muzike Halid Muslimović večeras će održati veliki solistički koncert u Sava centru, gde ga očekuje brojna publika željna njegovih bezvremenskih hitova. Pred sam početak spektakla, u prestižnoj beogradskoj dvorani okupio se veliki broj njegovih kolega sa estrade, prijatelja i poštovalaca.

Supruga Adelisa mu pružila podršku

1/9 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Nemanja Nikolić

Podršku mu je pružila i supruga Adelisa Hodžić, sa kojom ima ćerku Lejlu i sina Enisa. Ona se pred okupljenim medijima, među kojima je bila i ekipa Kurira, osvrnula na suprugove pripreme za koncert i otkrila kakva je atmosfera vladala u njihovom domu pred ovaj važan nastup.

"Večeras sam posebno ponosna. On voli Beograd i Srbiju i nadam se da će večeras biti posebno. Volim sama da se obučem, ali i ljudi koji se razumeju u to. Večeras mu se neću pridružiti na sceni, možda neki drugi put. Teško je, ali Halid i ja se razmemo, bilo je tu svašta kao i svakom braku, nesuglasica i svega, ali dobro smo uspeli, uz veliku porodicu, decu i unučad. Nikada nismo mislili da stavimo tačku na brak. Bilo je svega, ali tačke ne. Nekada je nervozan, zavisi kako kad. Razmirice smo rešavali kao i svi supružnici, posvađaš se, pomiriš se i tako. Kod nas nema izvini, ima neki prilaz, pristup i nešto se desi da nas spoji" - rekla je Adelisa, žena Halida Muslimovića pre njegov večerašnji koncert u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Legendarni pevač narodne muzike Halid Muslimović večeras će održati veliki solistički koncert u Sava centru Foto: Nemanja Nikolić

Oboje na estradi, a brak su sačuvali uprkos brojnim izazovima

Poput Halida, i njegova supruga Adelisa bavi se muzikom i važi za veoma poznato pevačko ime u Bosni i Hercegovini. Iako su ih tokom zajedničkog života pratile brojne profesionalne obaveze i izazovi koje estradni život nosi sa sobom, uspeli su da sačuvaju svoj brak i porodičnu harmoniju.

Halid svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, pa tako ni suprugu ne viđamo često u njegovom društvu na javnim događajima. Upravo zbog toga, njihova zajednička pojavljivanja uvek privuku posebnu pažnju.

Detaljnije u prilogu.

01:07 Supruga Halida Muslimovica Izvor: Kurir

Evo čime ga je osvojila

Halid Muslimović važi za velikog zavodnika, a jednom prilikom je bez zadrške ispričao i kako je upoznao suprugu Adelisu, otkrivši da je upravo njeno strpljenje bilo presudno da osvoji njegovo srce.

Naime, pevač je svojevremeno smislio neobičan trik kako bi proverio koja devojka će biti najupornija. U kafanu je pozvao tri devojke, ali svakoj je zakazao sastanak u različito vreme – prvoj u osam, drugoj u devet, a trećoj u deset sati. Adelisa je bila druga po redu, a Halid je iz prikrajka posmatrao kako će se koja od njih ponašati.

Ja sam imao tri devojke. I zakažem jednoj u osam, drugoj u devet i trećoj u deset sastanak. Adelisa je bila ova što je trebalo druga da se pojavi. Ja sam se sakrio u ćošku i gledao. Prva što je došla u osam čekala je do osam i dvadeset i otišla. Adelisa je došla u devet i čekala. Treća što je došla u deset isto je otišla posle dvadeset minuta. Adelisa je čekala do pola jedan dok se ja sa društvom raziđem. Tako je dobila prednost – ispričao je Muslimović.