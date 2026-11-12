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Fanovi su uveliko zauzeli svoja mesta, a među podrškom su se pojavila i neka dobro poznata lica, te kolege.

Suzana Jovanović otkrila da se deca sele iz vile

Prva je stigla Suzana Jovanović i progovorila o Halidu.

- Znate kako, postoje ljudi i žene tojest, koje kada daju neke signale, naravno da će im se neko udvarati. Ako ništa od toga ne dajete, neće. Ja sam sa Halidom pre svega koleginica, drug, prijatelj, nisam ga tako doživela. Ne znam on mene, ali ja njega nisam - rekla je Suzana Jovanović pa na pitanje o deci šokirala.

03:58 Suzana Jovanovic intervju Izvor: Kurir

Pevačica je otkrila da ove dane provodi sa majstorima jer opremaju stanove gde će živeti njeni naslednici.

- Ja sam sada u nekoj fazi sa majstorima, oko preseljenja moje dece u njihove stanove tako da mi je majstora preko glave. Jedva čekam da ih uselim i da počnu da žive svoje živote. Da imaju svoje krovove nad glavom, a i da ja malo danem dušom. Prekoputa mene će živeti, samo treba da pređem ulicu. Oni su zadovoljni, kažu mi: "Mama, mi dolazimo kod tebe sa šerpicom". Uvek ima kod mame šta da se jede, ručak, večera - rekla je Suzana, pa otkrila kako se snalazi u ulozi bake.

- Je l' vam ja ličim na baku? Šalim se. Tačno je ono kad kažu - jedno vam Bog uzme, a drugo vam daje. Da se Marta nije rodila stvarno ne znam kako bih izdržala. Ona je svima nama unela predivnu energiju, novu mladost, bukvalno produžetak života - izjavila je Suzana Jovanović za medije.

Boban Rajović pristigao je takođe na pevačev koncert. On je govorio o Seki Aleksić pružajući joj podršku zbog pevanja na plejbek tokom turneje u Zagrebu.

Stigao ostatak poznatih

Ivana Šašić vidno raspoložena govorila je o gorućoj temi.

Objava Veljka Ražnatovića povodom kostima koji je njegov sin nosio tokom aktivnosti u vrtiću u Titelu izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Nakon njegove reakcije, oglasili su se i predstavnici predškolske ustanove, koji su izneli svoje viđenje situacije.

02:14 Ivana Sasic intervju Izvor: Kurir

Ova tema privukla je pažnju javnosti i otvorila različita pitanja o vaspitanju dece i njihovom učešću u vrtićkim aktivnostima.

Tim povodom, na koncertu Halida Muslimovića razgovarali smo sa Ivanom Šašić koja je za Kurir prokomentarisala ovu situaciju

•⁠ ⁠Podrzavam Veljka. Sve je lepo napisao. Ja sam odgajila sinove, slažem se sa njim

00:10 Zorica i Kemis Izvor: Kurir

00:12 Nadica Ademov Izvor: Kurir

Tu su bili i Endži sa suprugom, Zorica Brunclik i Kemiš, ali i Nadica Ademov.

1/19 Vidi galeriju Koncert Halida Muslimovića Foto: Nemanja Nikolić

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