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Legendarni pevač Halid Muslimović ovog četvrtka obeležava 45 godina karijere, gala koncertom u krcatoj Plavoj dvorani Sava Centra!

Koncert pod sloganom "Mene je učilo vrijeme - ponovo zajedno" počeo je hitovima "Nemoj tako, hej sviraču", "Ne troši suze" i "Eh, kako smo se ljubili", a više od 4.000 ljudi Halida je pozdravilo snažnim ovacijama.

1/6 Vidi galeriju Legendarni pevač Halid Muslimović ovog četvrtka obeležava 45 godina karijere, gala koncertom u krcatoj Plavoj dvorani Sava Centra! Foto: Nemanja Nikolić

Halidovi unuci istrčali su na binu nakon što je pevač zapevao hit "Idi, moram da ti kažem", a pevač se potom obratio emotivnim rečima celoj dvorani.

Detaljnije u prilogu.

01:23 Unuci Halida Muslimovića istrčali na binu Izvor: Kurir

-Moji unuci... Moja familija. Večeras su svi tu. Večeras ste svi vi moja familija! Dobro mi došli! - poručio je legendarni Muslimović.

Brojne poznate ličnosti prisustvuju koncertu, a među njima Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Suzana Jovanović, Nadica Ademov, Boban Rajović...