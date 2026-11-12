"VEČERAS STE SVI MOJA FAMILIJA" Unuci Halida Muslimovića istrčali na binu, on se emotivnim rečima obratio krcatoj dvorani Sava centra
Legendarni pevač Halid Muslimović ovog četvrtka obeležava 45 godina karijere, gala koncertom u krcatoj Plavoj dvorani Sava Centra!
Koncert pod sloganom "Mene je učilo vrijeme - ponovo zajedno" počeo je hitovima "Nemoj tako, hej sviraču", "Ne troši suze" i "Eh, kako smo se ljubili", a više od 4.000 ljudi Halida je pozdravilo snažnim ovacijama.
Halidovi unuci istrčali su na binu nakon što je pevač zapevao hit "Idi, moram da ti kažem", a pevač se potom obratio emotivnim rečima celoj dvorani.
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-Moji unuci... Moja familija. Večeras su svi tu. Večeras ste svi vi moja familija! Dobro mi došli! - poručio je legendarni Muslimović.
Brojne poznate ličnosti prisustvuju koncertu, a među njima Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Suzana Jovanović, Nadica Ademov, Boban Rajović...