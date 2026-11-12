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Svetlana Ceca Ražnatović govorila je o prekidu saradnje sa Aleksandrom Milićem Milijem, sa kojim je svojevremeno imala i sudski spor. Iako se danas često susreću i zajedno provode vreme na snimanju emisije "Zvezde Granda", gde oboje imaju ulogu članova žirija, pevačica je još jednom jasno stavila do znanja da od obnove njihove poslovne saradnje nema ništa.

Naime, na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru, jedna korisnica komentarisala je Milijevo ponašanje prema ljudima sa kojima sarađuje, osvrćući se i na mogućnost da on i Ceca ponovo udruže snage na njenom koncertu na Ušću.

Foto: Prinstcreen

Dobro je da Ceca i Mili neće skupa raditi novo Ušće, jer u kakvom je Mili ego tripu sa ovim stavljanjem svog imena i slika na kavere albuma, na Ušću bi Ceca bosa pevala iza bubnjara kao Marija Mihajlović, a Mili bi skakao po sceni – glasio je komentar koji je privukao pažnju pevačice.

Ceca nije ostala nema na ove reči, već je kratko i jasno odgovorila, očigledno se složivši sa stavom korisnice.

- Tako nekako – napisala je pevačica, uz emotikone koji sležu ramenima i smeju se do suza.

"Umetnik sam, ne bavim se modom"

Inače, mnogi su primetili promenu u Cecinom načinu oblačenja, o čemu je i ona govorila.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

- Nema nikakvih promena. Nosim svoje stvari. Sama se oblačim, dok ne nađem partnera - rekla je pevačica kroz smeh, pa pojasnila kako sada funkcioniše njen modni tim:

- Sama biram šta nosim, ponekad mi "uskoči" Elena sa kojom sto godina sarađujem. Dakle, nije došlo ni do kakvih promena, jednostavno više sam posvećena. Znate, ja sam umetnik. Niti sam stilista, niti se bavim modom, ali nekada poželim da se pozabavim stajlingom, pa eto, vidite promenu - rekla je.