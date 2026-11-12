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Elektra Elit kao elitna prostitutka zarađuje na sat i do 1.000 evra od prostitucije kojom se bavi u Švajcarskoj, a jednom prilikom je otkrila i da joj najstariji klijent ima 84 godine, da mu za jedno viđanje uzme 15.000 evra, kao i šta rade tih par sati. Sebe predstavlja kao transrodnu osobu i tvrdi da joj je to pravo ime, upisano i u lična dokumenta. To je tačno, ali nije uvek bilo tako.

Nepoznati detalji iz prošlosti

Kako je ispričao svojevremeno izvor "Kurira" blizak pevačici iz Švajcarske, ona je rođena kao Đuro Ostojić 1977. i u svom rodnom selu živela je uobičajeno, kao i svi ostali mladići i devojke tog vremena.

"Đuro je tada, u detinjstvu, bio povučen ali se družio sa ostalom decom. Ne sećam se da se po njemu videlo da je drugačiji od ostalih, možda je to skrivao. Bio je kao i sva ostala deca, a kasnije i kao mladić izgledao je prosečno. Sećam se da je pomagao svojima oko poslova u poljoprivredi, čuvao je ovce i krave na pašnjaku. To su tada radila sva deca nakon škole, pa tako i Đuro", rekao je izvor koji je rodom iz sela odakle je i Elektra Elit, kad se transrodna pevačica odselila iz Like, više je nije viđao.

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

"Mislim da su iz Hrvatske otišli za vreme rata devedesetih, kao i većina Srba tada. Posle mnogo godina sam čuo da se oženio i da je otišao u Švajcarsku, a onda i da je promenio ime u Leon, s tim što se ljudima iz Srbije predstavljao kao Lav. Valjda mu je tako pisalo i u dokumentima. A sad je promenio pol i zove se Elektra. Kad sam ga video na televiziji bio sam šokiran, nisam to očekivao jer se nikad ranije nije pričalo o njegovim sklonostima", dodao je isti izvor.

Za sve je kriv bivši dečko

Elektra je malo pričala o svom životu iz perioda dok je bila muško. Poznato je da je završila Četvrtu beogradsku gimnaziju, a potom i Višu hotelijersku, nakon čega se preselila u Švajcarsku gde je nastavila obrazovanje i završila medicinu odsek za bolesti zavisnosti, drogu i alkohol. Sedam godina je radila u struci.

1/9 Vidi galeriju Elektra Elit je iznosila razne detalje svog posla, a jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose. Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Igor Živković

Nakon kraha braka 2007. godine, izjasnila se se kao transrodna osoba i podvrgla opericiji promene pola, a podršku je dobila od kompletne porodice. Svojevremeno je pričala o promeni pola, kao i o bivšoj ženi s kojom ima decu. U svet prostitucije uveo ju je bivši decko iz Španije koji se bavio manekenstvom, a ona danas jasno i glasno priznaje da na taj način zarađuje novac. U više navrata govorila je da u Švajcarskoj zaraduje vrtoglave cifre od najstarijeg zanata. Kao bomba odjeknula je vest i da se 2021. godine udala, ali je brak okončala nakon samo dva meseca.