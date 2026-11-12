Slušaj vest

Pojedini domaći i regionalni izvođači tokom svojih karijera suočili su se sa situacijama koje bi mnogi najradije zaboravili - zakazanim nastupima na kojima se niko nije pojavio. Ipak, umesto da odustanu, o ovim neprijatnim iskustvima danas govore otvoreno i kroz osmeh

Pevačica Danijela Martinović (55) svojevremeno je u emisiji ispričala detalje sa početka karijere kada je doživela nesvakidašnji fijasko. U lokalu nije bilo publike, pa na binu nije ni kročila, već je uvidela situaciju i napustila objekat:

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

- Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati "Zovem te ja", "Ide mi, u životu ide mi", "Što sam ja, što si ti", "Neka mi ne svane", nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo“.

Ona je potom opisala atmosferu u klubu i otkrila kakav je stav zauzela:

- Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo videli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada.

1/6 Vidi galeriju Nina Badrić Foto: Promo/Sava Centar, Printscreen

Nini Badrić gazda odbio da isplati honorar

Danas jedna od najpopularnijih pop pevačica, Nina Badrić, svoj prvi profesionalni angažman pamti po debaklu koji je usledio pred praznim stolovima. Kada je stigla na nastup u Omišlju na ostrvu Krk, u objektu nije bilo posetilaca:

„To se dobro sećam, u Omišlju na Krku gde su na nastupu bili konobar i ja“.

Nakon što se niko nije pojavio, vlasnik lokala je doneo odluku da joj ne isplati novac jer nastupa praktično nije ni bilo, na šta mu je ona tada samouvereno odgovorila:

„Ja sam rekla da nema problema, mene ionako niko ne zna, ali za par godina ćete čuti ko sam ja“.

Boban Rajović i Knez imali debakl

Sličan scenario odigrao se i pevaču Bobanu Rajoviću, koji je u vreme kada je tek započinjao muzički put imao zakazan zajednički koncert sa kolegom Nenadom Kneževićem Knezom u Švedskoj.

Iako je Knez tada već bio velika zvezda, u Geteborgu nisu uspeli da prodaju nijednu jedinu ulaznicu:

1/8 Vidi galeriju Nenad Knežević Knez Foto: Boba Nikolić

- Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: "Bobane, šta je ovo?". Ja mu kažem: "Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru.