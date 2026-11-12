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Legendarni Halid Muslimović još jednom je pokazao zbog čega decenijama važi za jedno od najcenjenijih imena narodne muzike. Njegov veliki solistički koncert u Sava centru okupio je brojne ljubitelje njegovih pesama, ali i poznata lica iz sveta estrade, biznisa i javnog života.

Okupio krem estrade, a on se posebno istakao

Posebnu pažnju privukao je dolazak milijardera Mitka Murića, koji je svojim prisustvom iznenadio Halida i pružio mu podršku na ovom važnom muzičkom događaju. Njegov dolazak dodatno je uveličao veče posvećeno pevaču čije pesme i emocija koju prenosi publici traju generacijama.

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Mitko Muric iznenadio Halida i stigao u SC Izvor: Kurir

Mitko Muric poznat je i po tome što se povezuje sa poslovnim svetom luksuznog ugostiteljstva i brendom Nusr-Et, čiji je osnivač čuveni turski ugostitelj Nusret Gökçe, poznat širom sveta pod nadimkom Salt Bae. Ovaj lanac luksuznih restorana stekao je svetsku popularnost zahvaljujući specifičnom pristupu pripremi i posluživanju mesa, kao i viralnim snimcima svog osnivača.

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Ipak, u centru večeri bio je Halid, koji je svojim nastupom još jednom potvrdio da istinska muzika ne poznaje granice i da se poštovanje koje je godinama gradio ne meri samo aplauzima, već i ljudima koji žele da budu uz njega u posebnim trenucima.

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20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV