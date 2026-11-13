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Nakon što su se Veljko i Bogdana Ražnatović našli u centru pažnje javnosti zbog nesvakidašnje situacije u vrtiću, kada je Bogdana njihovog najmlađeg sina zatekla obučenog u suknjicu, ponovo su aktuelne i ranije izjave poznatog para o porodici, roditeljstvu i planovima za budućnost.

Foto: Printscreen Instagram

Veljko i Bogdana, koji sa trojicom naslednika, žive u Titelu, nikada nisu krili koliko im je porodica važna, a sin Cece Ražnatović svojevremeno je otvoreno govorio i o želji da njihov dom postane bogatiji za još jednog člana.

Iako je oduvek maštao o tome da ima dva sina, život mu je doneo još veću radost, pa je sa Bogdanom dobio trojicu naslednika. Međutim, Veljko je priznao da bi voleo da se njihovoj porodici pridruži i jedna devojčica.

Ipak, proširenje porodice nije samo pitanje želje, budući da se Bogdana sva tri puta porodila carskim rezom. Veljko je ranije otkrio i šta su im lekari savetovali kada je reč o narednoj trudnoći.

- Bogdana će sada treći put ići na carski rez i mi onda možemo da imamo još jedno dete - izjavio je svojevremeno Veljko, pre rođenja najmlađeg sina.

On je tada govorio i o tome koliko mu prija život daleko od gradske vreve, ističući da je u Titelu pronašao mir i sve ono što mu je potrebno za porodičnu sreću.

- Ja živim sada u Titelu. Mene grad više videti neće. Maštao sam oduvek da imam dva sina... Ovo treće dete je samo plus. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova - rekao je ranije Veljko Ražnatović.

Iako je jasno stavio do znanja da bi voleo da dobije ćerku, poznati bokser nije otkrio da li on i Bogdana trenutno planiraju četvrto dete.

Veljko odlučio da ispiše decu iz vrtića zbog suknjice

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Podsetimo,Veljko Ražnatović nedavno je izazvao veliku pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama podelio svoje nezadovoljstvo zbog situacije koja se dogodila u vrtiću koji pohađaju njegovi sinovi.

Naime, njegova supruga Bogdana došla je po najmlađeg sina i zatekla ga obučenog u kostim bubamare sa suknjicom, što je Veljka razbesnelo.

On se tim povodom oglasio za domaće medije poručio da kao roditelj ima pravo da zna šta se dešava u ustanovi kojoj je poverio svoju decu.

- Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa - rekao je Veljko.

Ražnatović je potom otkrio da je doneo odluku da sina ispiše iz pomenutog vrtića.