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Prava drama odigrala se noćas u zgradi u kojoj žive političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos. Nepoznati muškarac, obučen kao dostavljač hrane, pojavio se na vratima njihovog stana oko jedan sat posle ponoći, a incident je, prema svedočenju komšija, trajao duže od pola sata.

Čeda Jovanović Aleksandar Kos Foto: Kurir

Prema rečima stanara, muškarac je iskoristio trenutak kada je radnik zadužen za čuvanje zgrade nakratko izašao, nakon čega se uputio ka stanu u kojem žive Jovanović i Kos. Kako tvrde komšije, nije prestajao da viče, lupao je na vrata i zahtevao da razgovara sa Čedomirom.

-Bilo je užasno. Usred noći neko je lupao i vikao ispred stana u kojem žive Čeda i Aca. Neko iz njihovog doma otvorio je vrata, nakon čega su počeli da se svađaju. Bilo je veoma neprijatno. Cela zgrada je ustala da vidi šta se dešava. Čovek koji nam čuva zgradu nakratko je izašao, a taj muškarac je očigledno to znao i čekao priliku da se popne do Jovanovićevog stana. Lično je tražio Čedomira i vikao iz sveg glasa. Sve je trajalo pola sata, možda i duže. Svi smo bili u panici jer se muškarac neprestano drao i vikao. Zahtevao je da Čedomir napusti stan, vređao je i njega i Kosa, ali i sve redom - ispričao je jedan od komšija.

Upravnik zgrade prijavio slučaj policiji

1/4 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Kurir

Prema svedočenju stanara, nepoznati muškarac svojim ponašanjem uznemirio je čitavu zgradu, a situacija je bila toliko neprijatna da su komšije izašle iz svojih stanova kako bi videle šta se događa.

Upravnik zgrade je, kako saznajemo, slučaj prijavio policiji. Za sada nije poznato ko je muškarac koji je došao na vrata Jovanovićevog stana, zbog čega je tražio političara niti šta je prethodilo ovom incidentu.

Stanari su uznemireni zbog događaja koji se odigrao usred noći, a ostaje da nadležni utvrde sve okolnosti ovog incidenta.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Čedom i Acom, ali do objavljivanja ovog teksta nisu nam odgovarali na poruke i pozive