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Poznata pevačica Rada Manojlović svojevremeno je odlučila da novac zarađen na nastupima uloži u unosan biznis, pa je za novi poslovni poduhvat izdvojila čak 55.000 evra, odnosno približno 6,5 miliona dinara.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, folk zvezda je zajedno sa sestrom Majom, koja je ujedno i njen menadžer, odlučila da se oproba u poslovima sa nekretninama, te je kupila tri garažna prostora na beogradskom Dušanovcu, sa idejom da ih izdaje i na taj način obezbedi dodatni izvor prihoda.

Kako je svojevremeno otkrio izvor blizak pevačici, sestre Manojlović želele su da pametno investiraju novac koji su zaradile, a na ovaj potez podstakao ih je prijatelj koji se već uspešno bavi istim poslom.

- Rada i Maja su rešile da novac od nastupa pametno ulažu. Sve što su zaradile od Nove godine do sada uložile su u garažna mesta. Na tu ideju su došle na nagovor prijatelja koji već ima 20 parking mesta i odlično zarađuje - ispričao je tada izvor.

Sagovornik upućen u pevačicine poslovne planove otkrio je tom prilikom i koliko su sestre morale da izdvoje za ovu investiciju, kao i kakvu su zaradu očekivale od izdavanja garažnih mesta.

1/3 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Nemanja Nikolic

- Iako su cene parking mesta skočile, Rada i Maja su dobile popust, pa su pre nekoliko dana kupile tri garažna mesta za 55.000 evra. Još nisu počele da ih izdaju, ali planiraju da na mesečnom nivou za jedno parking mesto traže 150 evra.

Iako je u početku gajila sumnje prema ovakvom tipu ulaganja, pevačica je brzo promenila stav kada je uvidela finansijsku računicu:

- Jedva su je nagovorili jer je Rada smatrala da tu nema zarade. Međutim, kada je čula koliko njen prijatelj mesečno zarađuje na taj način, predomislila se.

Pored toga, otkriveno je da sestre Manojlović nisu planirale da se zaustave na toj kupovini:

- Radine kolege uglavnom kupuju stanove, planira to i ona, ali sada su joj garaže prioritet. Do leta je rešila da kupi još pet mesta, takođe na Dušanovcu. Maja ju je ubedila da ne čeka i da sav novac koji zarade odmah ulože u garaže.

"E, pa došlo je vreme da sestre Manojlović ulažu u budućnost"

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Povodom pokretanja ovog posla oglasila se i sama Rada, istakavši da želi mudro da raspolaže svojim finansijama:

- Ne želim da detaljišem o biznisu, ali hoću da pametno ulažem novac. Tata me je vaspitavao da uvek prvo mislim na druge, pa na sebe, sada ga kritikujem zbog toga. Što da delim drugome više nego sebi?! Godinama radim, a moj novac su drugi trošili. E pa došlo je vreme da sestre Manojlović ulažu u budućnost.

Manojlovićeva je takođe nagovestila kupovinu stambenog prostora, ali van prestonice, osvrnuvši se i na nekadašnje neoprezno trošenje:

- Planiram i nekretninu, ali ne u Beogradu. Ranije nisam znala s parama jer sam davala i do 30.000 evra za samo jedan spot. Ali dobro, ne žalim se, nekad bi se ta ulaganja isplatila, nekad ne... Ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ, ali sada sve radim mnogo pametnije - pričala je Rada.

O svadbi sa dečkom: "Ne pitam se samo ja"

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Pink

Pevačica Rada Manojlović nedavo je privukla pažnju javnosti kada je na aerodromu po nju stigao njen dečko, i to u luksuznom džipu. Rada je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, a na pitanje o svadbi bila je iskrena.