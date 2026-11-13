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Mirjana Antonović godinama je u centru pažnje javnosti zbog borbe da dokaže da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina. Njihova višegodišnja priča, koju su pratile brojne kontroverze i sudski postupci, često je bila tema domaćih medija, ali malo ko zna da Mirjana, pored Devina, ima i stariju ćerku koja je izgradila uspešnu karijeru daleko od očiju javnosti.ž

Foto: Kurir

Reč je o Diani Antonović, koja živi u Americi, gde se ostvarila kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Za razliku od majke i mlađeg brata, Diana se ne eksponira u javnosti, a svoj život posvetila je medicini i porodici.

Bila u braku sa bogatim biznismenom

1/8 Vidi galeriju Mirjana Antonović u Beogradu Foto: Kurir

Pre nego što je započela ljubavnu vezu sa Miroslavom Ilićem, Mirjana Antonović bila je udata za imućnog biznismena Daniela Antonovića, koji je posedovao uspešnu kompaniju za prodaju luksuznog krzna.

U tom braku dobili su ćerku Dianu, ali njihova ljubavna priča nije imala srećan kraj.

Mirjana je svojevremeno govorila o problemima koje je imala tokom zajedničkog života sa Danielom, navodeći da je njen tadašnji suprug bio izuzetno posesivan. Kako je tvrdila, u jednom trenutku počela je da se oseća kao predmet koji on nije želeo da pusti.

Njihov razvod bio je dugotrajan, a Mirjana je u međuvremenu započela vezu sa Miroslavom Ilićem, sa kojim je dobila sina Devina.

Mirjanina ćerka je uspešna doktorka

Foto: Preent Screen

Iako je njena porodica godinama bila pod budnim okom javnosti, Diana Antonović odlučila je da krene potpuno drugačijim putem.

Ona je u Sjedinjenim Američkim Državama završila medicinski fakultet i izgradila karijeru dermatologa. Pored uspeha u poslu, Diana je pronašla sreću i na privatnom planu, te je udata i ima dvoje dece, sina i ćerku.

Zanimljivo je da je ljubav prema medicini prisutna i kod njenog mlađeg polubrata Devina, koji je takođe završio medicinu u Americi i ostvario se kao lekar.

Tako su Mirjanina deca, uprkos porodičnoj priči koja je godinama izazivala veliko interesovanje javnosti, izabrala da svoju budućnost grade u medicini.

Bivši muž Mirjane Antonović dao prezime Devinu

1/9 Vidi galeriju Mirjana Antonović Foto: ATA images, Printskrin/Facebook, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Posebno zanimljiv detalj iz porodične prošlosti jeste odnos Mirjaninog bivšeg supruga Daniela prema njenom sinu iz veze sa Miroslavom Ilićem.

Naime, kada je Devin imao šest godina i kada je trebalo da krene u školu, Mirjana se, prema ranijim navodima, obratila bivšem mužu sa nesvakidašnjom molbom.

Želela je da njen sin nosi isto prezime kao njegova starija sestra Diana, kako bi izbegao neprijatnosti i pitanja vršnjaka zbog različitih prezimena.

Daniel je, kako je svojevremeno naveo u javnom pismu, pristao da dečaku da svoje prezime, iako nije njegov biološki otac.

Još jedan manje poznat detalj jeste da je Devinu prvobitno bilo namenjeno ime Kristijan, ali je kasnije zvanično dobio ime po kojem ga danas javnost poznaje.

Mirjana je, prema tim navodima, sama preuzela finansijske obaveze u vezi sa sinovljevim odrastanjem, dok je Daniel godinama kasnije javno pružio podršku Devinu u njegovoj borbi za dokazivanje očinstva.

Ovaj nesvakidašnji potez Mirjaninog bivšeg supruga dodatno je privukao pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je odlučio da pomogne dečaku koji je rođen iz veze njegove bivše supruge sa poznatim pevačem.