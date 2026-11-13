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Nakon što su Veljko i Bogdana Ražnatović dospeli u centar pažnje javnosti zbog situacije u vrtiću, kada je Bogdana njihovog najmlađeg sina zatekla obučenog u kostim bubamare sa suknjicom, strasti se, po svemu sudeći, još ne smiruju.

Foto: Preent Screen

Naime, Bogdana se sada ponovo oglasila na društvenim mrežama, gde je podelila objavu jedne vaspitačice koja se osvrnula na čitavu situaciju i iznela svoj stav o tome da li je suknjica primeren izbor odeće za dečake.

Iako se Bogdana nije lično oglašavala dodatnim komentarima, njen potez privukao je pažnju, budući da je na svom Instagram storiju prenela poruku u kojoj se pravi jasna razlika između dečjeg kostima i suknjice.

Suknjica za dečaka: NE! Kostim za dečaka: DA

U objavi koju je Bogdana podelila navodi se da problem nije u tome da dečak bude obučen u kostim bubamare, već u izboru konkretne odeće.

- Mislim da se u ovoj situaciji mešaju dve potpuno različite stvari. Niko ne osporava da dečak može biti bubamara, nositi crvenu boju, krila i uživati u kostimu. To je dečija igra i tu zaista ne vidim problem. Međutim, nije isto prihvatiti određeni kostim i smatrati da je SUKNJICA primeren izbor odeće za DEČAKA. Mislim da se upravo ta razlika zanemaruje u čitavoj raspravi - navodi se u objavi vaspitačice koju je Bogdana prenela.

Posebnu pažnju privukla je i poruka ispisana velikim slovima:

"SUKNJICA ZA DEČAKA: NE! KOSTIM ZA DEČAKA: DA!“

- Napravite razliku između kostima za decu i suknjice za devojčice!!!

Time je Bogdana, deljenjem tuđeg stava, pokazala da joj je ova tema i dalje važna, nakon što je njen suprug javno izrazio nezadovoljstvo postupkom zaposlenih u vrtiću.

Veljko odlučio da ispiše sina iz vrtića

1/4 Vidi galeriju Tim koji pobeđuje Foto: Printsceen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

Čitava priča počela je kada je Bogdana Ražnatović došla po najmlađeg sina u vrtić i zatekla ga obučenog u kostim bubamare sa suknjicom.

Veljko Ražnatović nije krio nezadovoljstvo zbog ove situacije, te je odlučio da javno iznese svoj stav, a potom je za domaće medije otkrio da namerava da sva tri sina, ispiše iz pomenute ustanove.

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa - rekao je tada Veljko.

On je istakao da smatra da roditelji imaju pravo da budu upoznati sa aktivnostima u kojima njihova deca učestvuju tokom boravka u vrtiću.

Njegova odluka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni podržali Veljka, smatrajući da ima pravo da odlučuje o vaspitanju svojih naslednika, drugi su ocenili da je reakcija bila preterana, jer je reč o dečjem kostimu.

Sada je Bogdana ponovo skrenula pažnju na ovu temu, a objava koju je podelila jasno pokazuje kakav je stav želela da istakne u raspravi koja se povela zbog kostima njihovog najmlađeg sina.