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Nakon incidenta koji se odigrao tokom prethodne noći u zgradi u kojoj žive Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos, ekipa Kurira uputila se na lice mesta kako bi proverila šta se dogodilo i pokušala da dođe do novih detalja o drami koja je uznemirila stanare.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, prema svedočenju komšija, nepoznati muškarac pojavio se oko jedan sat posle ponoći na vratima stana u kojem žive Jovanović i Kos, a potom je usledila burna rasprava koja je, kako tvrde stanari, trajala duže od pola sata. Muškarac je, prema njihovim navodima, zahtevao da Čedomir napusti stan, dok su se hodnikom zgrade prolomili vika i uvrede.

Naša ekipa najpre je razgovarala sa članom obezbeđenja, koji nam je ljubazno rekao da je tek došao na smenu i da ne može da iznosi informacije koje se tiču zgrade i njenih stanara.

00:17 EKIPA KURIRA NA LICU MESTA POSLE DRAME KOD ČEDE JOVANOVIĆA I ALEKSANDRA KOSA! Komšije otkrile šta se dešavalo, niko nije želeo javno da govori! Izvor: Kurir

Pokušali smo da dobijemo i izjavu upravnika zgrade, ali je i on bio uzdržan. Poručio nam je da informacije koje se odnose na zgradu može da deli isključivo sa nadležnim institucijama.

Tokom noći dogodila se neprijatna situacija

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Kos i Čeda Jovanović Foto: Kurir, Pink, Kurir.rs/Petar Aleksić

Potom smo pozvonili na vrata stana u kojem žive Jovanović i Kos, u nadi da ćemo od njih dobiti odgovor na pitanje šta se dogodilo tokom noći.

Međutim, vrata nam niko nije otvorio. Iz stana su se čuli samo lavež i cika kučića, dok je ispred vrata stajala zelena fotelja koja je nedavno bila jedan od rekvizita na proslavi Kosovog rođendana.

Razgovarali smo i sa nekoliko stanara, koji nisu želeli da javno istupaju javno, ali su nam potvrdili da se tokom noći dogodila neprijatna situacija koja je uznemirila čitavu zgradu. Kako su nam preneli, među stanarima se moglo čuti da je incident navodno povezan sa sporom oko stana.

Za sada nije poznato šta je tačno prethodilo događaju, ko je muškarac koji se pojavio na vratima njihovog doma niti šta je bio povod njegovog dolaska. Ostaje da se utvrde sve okolnosti incidenta, koji je, sudeći po svedočenjima komšija, izazvao veliku uznemirenost među stanarima.