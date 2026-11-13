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Nakon drame koja se tokom noći odigrala u zgradi na Novom Beogradu, u kojoj žive Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos, kada je osoba koja je prerušena u dostavljača pice pokušala da im upadne u stan, naša ekipa je posetila kraj u kojem žive.

Čim smo stigli zatekli smo policijski automobil parkiran ispred zgrade u kojoj se dogodio incident.

Utvrđivanje okolnosti

Za sada nije poznato zbog čega je policijsko vozilo parkirano ispred zgrade, niti da li je dolazak ekipe direktno povezan sa noćašnjim incidentom. Očekuje se da nadležni utvrde sve okolnosti događaja.

Podsetimo, nepoznati muškarac je, prema našim saznanjima oko jedan sat posle ponoći došao do stana Jovanovića i Kosa, nakon čega je usledila burna rasprava, praćena vikom i uvredama.

1/5 Vidi galeriju Policija ispred zgrade Čede Jovanovića Foto: Kurir

Komšije su nam ispričale da je neprijatna scena trajala duže od pola sata i da je uznemirila stanare, od kojih su mnogi izašli iz svojih stanova kako bi videli šta se događa.

Lupao na vrata i drao se

- Bilo je užasno. Usred noći neko je lupao i vikao ispred stana u kojem žive Čeda i Aca. Neko iz njihovog doma otvorio je vrata, nakon čega su počeli da se svađaju. Bilo je veoma neprijatno. Cela zgrada je ustala da vidi šta se dešava. Čovek koji nam čuva zgradu nakratko je izašao, a taj muškarac je očigledno to znao i čekao priliku da se popne do Jovanovićevog stana. Lično je tražio Čedomira i vikao iz sveg glasa. Sve je trajalo pola sata, možda i duže. Svi smo bili u panici jer se muškarac neprestano drao i vikao. Zahtevao je da Čedomir napusti stan, vređao je i njega i Kosa, ali i sve redom - ispričao nam je naš sagovornik.

Foto: Kurir

Prema našim saznanjima, upravnik zgrade je o incidentu obavestio policiju.