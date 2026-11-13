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Pevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, veoma je posvećen karijeri, ali i velikoj porodici koju ima, međutim, mnogima je promaklo koje obrazovanje je uspeo da stekne.

Prema informacijama dostupnim na internetu, pevač je završio Srednju saobraćajnu školu.

Podsetimo, Baja Mali Knindža veliku popularnost stekao je devedesetih godina, a njegova slava do danas ne jenjava.

Mnogima je dobro poznato da Pajčin nije samo izvođač već je napisao veliki broj svojih pesama, kao i neke od najvećih hitova svojih kolega.

1/6 Vidi galeriju Baja Mali Knindža Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Montenegro Pictures: Adam Radosa, Kurir/Milica Stanojević

Jedna od najpoznatijih numera koju je napisao jeste ona koju je otpevao Bora Drljača, "Plači, mala, plači".

Mirko je jednom prilikom otkrio odakle mu je došla inspiracija za ovu pesmu i tada je objasnio da se iza ovih stihova krije tužna priča iako se ljudi uz nju danas vesele.

- Bora je doneo pesmu na neki svoj način, nikada ništa ne bi bilo od nje da ju je neko drugi otpevao. Nisam mu naplatio pesmu, kako mogu to kad sam kao klinac krao gramofone da slušam njegove pesme - rekao je Pajčin svojevremeno i otkrio kako je nastala čuvena pesma:

- Moju majku su izveli iz autobusa na Rači tokom rata i nisu joj dali da pređe. Ja sam joj rekao da kaže da je moja majka i da će da je puste, a ona kaže: "E, neću!" Ja joj onda kažem: "Plači, mama, plači, neka te na Rači!". Kasnije sam od toga napravio ljubavnu pesmu.

1/6 Vidi galeriju Baja Mali Knindža napisao je za Boru Drljaču "Plači, mala, plači" Foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopičić

- 250.000 ljudi je prešlo preko Rače. I, da bih napravio hit pokojnom Bori Drljači, napravio sam nešto što je masovno i toliko ljudi je prešlo preko te Rače, svi su je zapamtili. Kad sam napravio pesmu, postala je hit. Svi pevaju uz tu pesmu i vesele se, a ja sam napravio najtužniju pesmu - ispričao je pevač u emisiji "Pod sjajem zvezda".

Kurir/Informer