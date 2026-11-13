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Situacija koja je nastala nakon što je Bogdana Ražnatović sina zatekla u vrtiću obučenog u kostim bubamare sa suknjicom ne prestaje da izaziva reakcije javnosti. Nakon što je Veljko Ražnatović odlučio da sva tri sina ispiše iz pomenute ustanove, oglasila se i njegova supruga, a čitav slučaj prokomentarisao je i Aleksis Plastik.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Aleksis nije krio nezadovoljstvo zbog Veljkovog postupka, pa je na društvenim mrežama uputio oštru poruku svima koji su podržali njegov stav. Posebno je zanimljivo što je ranije javno govorio o velikom gestu Veljkove majke, Svetlane Cece Ražnatović, koja ga je lično kontaktirala i ponudila mu pomoć nakon što je bio napadnut.

"Sve koji su lajkovali Veljkov reel sam otpratio“

On je na Instagramu objavio poruku u kojoj je otkrio da je odlučio da prekine kontakt sa ljudima koji su lajkovali Veljkov snimak.

- Sve koji su lajkovali Veljkov reel sam otpratio, nema potrebe da se čujemo, da me cimate za saradnje i druženja, ipak sam i ja samo lik koji voli da nosi suknju - napisao je Aleksis.

Foto: Preent Screen

Ubrzo je usledila još jedna objava u kojoj je izneo svoj stav o dečjoj igri, odeći i rodnim ulogama.

Foto: Preent Screen

- Deca ne znaju za nametnute rodne uloge, zato i mogu slobodno da odaberu nešto što im se samo dopada. U Bibliji piše i da ne treba nositi odeću od mešavine vune i lana, ali ne vidim da oko toga pravite famu. Demoni nisu u odeći, demoni su u ljudima. Demonski je da huškate rulju na osoblje vrtića samo zato što ne obigrava oko vaših ne preterano dubokih uverenja. Pustite decu da budu deca - poručio je Aleksis.

Ceca ga zvala nakon napada i ponudila pomoć

1/6 Vidi galeriju Aleksis Plastik Foto: Preent Screen

Ono što ovoj priči daje poseban obrt jeste činjenica da je Aleksis Plastik ranije govorio o podršci koju je dobio upravo od Veljkove majke, Svetlane Cece Ražnatović.

Naime, nakon što je doživeo napad, Aleksis je, kako je svojevremeno ispričao za medije, dobio neočekivani telefonski poziv od folk zvezde, koja je želela da proveri kako se oseća i da li mu je potrebna pomoć.

- Zvoni meni telefon i čuješ: "Halo, da li je to gospođica Alexis Plastic?“ Ja kažem: "Jeste.“ "Ovde Ceca.“ Ja kažem: "Molim?“ "Ovde Ceca Ražnatović. Htela sam da vidim da li si dobro, da li ti treba nešto, doktor“ - ispričao je tada Aleksis, ne krijući koliko ga je pevačicin poziv iznenadio.

Kako je naveo, Ceca mu je tom prilikom poručila da prati sve što se dogodilo, iako se nalazila van Srbije.

- Ja sam sad u Španiji, ali pratim sve. Ovo je strašno šta se tebi desilo, trebamo svi da te podržimo - preneo je Aleksis njene reči.

Iako je tada javno govorio o Cecinoj podršci, Aleksis sada nije želeo da prećuti neslaganje sa stavom njenog sina Veljka.

Bogdana Ražnatović podelila poruku vaspitačice

1/5 Vidi galeriju Nakon što je Veljko Ražnatović javno otkrio da su on i njegova supruga Bogdana zatekli sina Isaiju u suknjici u vrtiću, zbog čega su odlučili da sva tri naslednika ispišu iz te ustanove, na Instagramu se oglasila i sama Bogdana. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

U međuvremenu se na Instagramu oglasila i Bogdana Ražnatović, koja je podelila objavu jedne vaspitačice u kojoj se pravi razlika između dečjeg kostima i suknjice.

- Mislim da se u ovoj situaciji miješaju dvije potpuno različite stvari. Niko ne osporava da dječak može biti bubamara, nositi crvenu boju, krila i uživati u kostimu. To je dječija igra i tu zaista ne vidim problem. Međutim, nije isto prihvatiti određeni kostim i smatrati da je SUKNJICA primjeren izbor odjeće za DJEČAKA. Mislim da se upravo ta razlika zanemaruje u čitavoj raspravi - navodi se u objavi koju je Bogdana prenela.

Posebno je istaknuta poruka:

"SUKNJICA ZA DJEČAKA: NE! KOSTIM ZA DJEČAKA: DA!“

Uz objavu je stajalo i:

- Napravite razliku između kostima za djecu i suknjice za djevojčice!!!

Bogdana nije dodavala sopstveni komentar, ali je deljenjem ove poruke skrenula pažnju na stav sa kojim je očigledno želela da upozna svoje pratioce.

Veljko odlučio da ispiše sva tri sina iz vrtića

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Podsetimo, čitava situacija počela je kada je Bogdana došla po najmlađeg sina u vrtić i zatekla ga obučenog u kostim bubamare sa suknjicom.

Veljko Ražnatović nije krio nezadovoljstvo, te je odlučio da javno progovori o događaju, a potom je za „Blic“ otkrio da namerava da sva tri naslednika, ispiše iz pomenute ustanove.

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa - rekao je tada Veljko.

Njegova odluka izazvala je različite reakcije javnosti. Dok su jedni podržali njegovo pravo da odlučuje o vaspitanju dece, drugi su smatrali da je reakcija bila preterana.

Sada su dodatnu pažnju privukle objave Bogdane Ražnatović i Aleksisa Plastika, koji su o istoj situaciji izneli potpuno različite stavove.

Ekipa Kurira, kontaktirala je Aleksis u nadi da ćemo dobiti adekvatan odgovor na sve ovo, međutim ona nam je kratko odgovorila "Zaista ne bih bilo šta dodatno komentarisao"