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U Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu danas je održano još jedno ročište u slučaju napada na vlasnika Hype produkcije i direktora Hype televizije Sašu Mirkovića.

Estradni menadžer Velibor Popović Pop, koji je optužen za prebijanje Mirkovića 10. maja prošle godine u Zagrebu, priznao je krivicu, ali presuda nije doneta, već je zakazano novo ročište i izricanje presude za 14. decembar.

Inače ovaj incident se kvalifikuje kao nanošenje teških telesnih povreda, odnosno težak fizički napad.

Mirković nezadovoljan

Saša Mirković nakon završetka ročišta nije skrivao nezadovoljstvo i nevericu zbog razvoja događaja u sudnici. Posebno ga je pogodilo to što je sutkinja odlučila da ga udalji iz sudnice, čime mu je, kako navodi, uskraćena prilika da pred sudom iznese svoju stranu priče.

- Nije mi jasno kako na ročište mogu da budu pozvani i žrtva i počinilac, a da pritom žrtva uopšte ne bude saslušana, već me sutkinja udalji iz sudnice! - rekao je Mirković.

Kao diplomirani pravnik, Mirković je izrazio duboko čuđenje i zbog pravne kvalifikacije dela, ističući da mu je neshvatljivo da se brutalno šutiranje čoveka koji je bez svesti tretira samo kao nanošenje teških telesnih povreda, a ne kao pokušaj ubistva. Posebno je ukazao na činjenicu da je ležao u nesvesti dok ga je Velibor Popović, kako tvrdi, nastavio da udara nogama po glavi i celom telu.

1/13 Vidi galeriju Snimak sa kamere prebijanja Saše Mirkovića Foto: Printscreen

Podsetimo, incident se dogodio 10. maja 2025. godine ispred zagrebačkog hotela Šeraton. Prema rekonstrukciji događaja i snimcima sa nadzornih kamera koji su dospeli u javnost, Saša Mirković je svojim automobilom došao do samog ulaza hotela, gde ga je dočekao Velibor Popović Pop.

Udarac s leđa

Sukob je eskalirao za svega tridesetak sekundi. Mirković je s leđa zadobio snažan udarac u potiljak, od kojeg se odmah srušio na pod i izgubio svest. Nakon toga usledilo je udaranje i šutiranje nogama u glavu dok je bespomoćno ležao. Umešao se slučajni prolaznik, koji je utrčao i uspeo da spreči dalje prebijanje Mirkovića pritom i sam završivši na podu.

Saša Mirković je tada hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama glave i višestrukim prelomima ruke, zbog čega je morao da bude podvrgnut hitnoj operaciji.

- Udarac u potiljak me je srušio, a onda je počelo brutalno šutiranje dok sam ležao. Kada sam podigao ruku da se zaštitim, udario je tolikom silinom da mi je slomio dve kosti, a ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je nada mnom pokušan atentat - izjavio je Mirković neposredno nakon operacije, dodajući da čvrsto veruje u hrvatsku policiju i pravosuđe.

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković Foto: Privatna Arhiva, TikTok Printscreen, ATAIMAGES, Privatna arhiva, Ilija Ilić

Pop izneo svoju stranu priče

Za Kurir se tada oglasio Pop i izneo svoju stranu priče.

- Reći ću vam onako kako je zaista i bilo. Ja sam stajao ispred hotela u Zagrebu. U jednom trenutku se ispred ulaza parkirao automobil. Crni džip, zagrebačke tablice. Nisam obraćao pažnju dok čovek iliti Saša Mirkovic nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je da mi psuje decu. Pobili smo se muški. On je prvi krenuo na mene u prilog čemu svedoči snimak ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi i tu nema laži i prevare. Nikakvo ubistvo i ostale gluposti koje osoba servira u javnosti da bi ispao žrtva. To ne može da mu prođe, jer se jasno vidi na snimku. Dakle, naša čuvena poslovica kaže "Ako koza laže,rog ne laže!". Ja stojim iza svega što sam vam rekao, ne bežim ni od koga, a i nemam šta da krijem. Meni su čast i obraz najvažniji, kao i to da uvek i u svakoj situaciji zaštitim moju decu i moje prijatelje - rekao je tada Pop.

Mi smo pokušali da dobijemo njegov komenar na današnje dešavanje u sudu, ali nam se nije javljao.

Kurir.rs/Hypetv.hr