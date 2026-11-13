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Pevač Marko Gačić nedavno se razveo od koleginice Goge Gačić, sa kojom je tokom braka dobio dvoje dece, a ubrzo nakon kraha njihove ljubavi u javnosti je odjeknula vest da sa novom izabranicom, koja je u medijima označena kao njegova ljubavnica, čeka bebu.

Njihov razvod privukao je veliku pažnju javnosti, a Marko je sada ponovo dospeo u centar interesovanja nakon što je na društvenim mrežama otkrio pol deteta koje uskoro stiže na svet.

Naime, pevač je na svom Instagram profilu objavio nekoliko fotografija sa trudnom partnerkom, kao i snimak sa ultrazvučnog pregleda, a emotivnom porukom otkrio je da će dobiti još jednog sina.

Brojimo sitno. ČEKAMO TE SINE! - napisao je Marko uz objavu.

Ovom porukom pevač je stavio do znanja da se raduje dolasku prinove, a fotografijama sa trudnom izabranicom podelio je delić njihove privatnosti sa pratiocima.

Markov otac o njegovoj novoj izabranici

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

Mikica je isticao u više navrata da je Goga njihova kraljica i da novu snajku nisu upoznali, a čak ni on ni supruga nisu bili na žurki koju je Marko napravio povodom otkrivanja pola bebe.

- Ne mogu da komentarišem, nisam je upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra i zdrava i to mora tako da ostane. To ne sme da se menja i sutra ako ostane u toj zajednici sa tom ženom i detetom, samo mora da bude u kontaktu sa svojom decom i da imaju zdrav i normalan odnos. Tu smo žena i ja da podržimo i pomognemo koliko možemo, mi za njih živimo - rekao je i otkrio zašto nije upoznao Markovu trudnu devojku.

- Nismo se čuli, video sam preko medija. U svakom slučaju, nek su deca živa i zdrava i neka se rađaju, samo da ih je što više. To je naše najveće blago i najveća sreća - rekao je svojevremeno Mikica za "Telegraf".

Kako je Markov otac govorio o bivšoj snaji Gogi

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Dok još razvod nije papirološki bio rešen, Mikica je ovako govorio o Gogi.

- Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - odgovorio je on i rekao da li je neko od unuka nasledio talenat za muziku.

- Još su mali, imam tri unuka i tri unuke. Najstarija Nikolina ima 9 godina, Tadija 6, to su Markova i Gogina deca, dok ostali unuci imaju po 2, 3 godine i još je rano da pričamo o tome. Ali su svi muzikalni i reaguju na muziku uvek pozitivno. Čim deda uzme harmoniku to je žurka, svi ustaju. Pogotovo kad su neka porodična okupljanja ili praznici. Uvek smo zajedno na okupu i onda je to uvek opštenarodno veselje - rekao je za "Grand" Mikica.