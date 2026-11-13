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Legendarni pevač Halid Muslimović sinoć je, 12. novembra, još jednom zapevao u Beogradu, u krcatoj Plavoj dvorani Sava Centra.

Koncert pod sloganom "Mene je učilo vrijeme - ponovo zajedno" počeo je hitovima "Nemoj tako, hej sviraču", "Ne troši suze" i "Eh, kako smo se ljubili", a više od 4.000 ljudi Halida je pozdravilo snažnim ovacijama.

Tokom večeri, kojom je obeleženo 45 godina Halidove zadivljujuće karijere, on je svojim neprolaznim hitovima u ljudima probudio najlepše emocije i uspomene, i ko zna koji put pokazao je da njegova muzika i sve što je decenijama stvarao ne poznaje ni vreme, ni granice.

Beograd je sinoć još jednom pevao sa Halidom, a on je publici poklonio mnogo više od koncerta.

- Večeras ste svi vi moja familija! Dobro mi došli - poručio je ponosni pevač dok je sedeo na bini sa unucima koji nisu odoleli da ne istrče kod njega.

1/8 Vidi galeriju Spektakl u Beogradu kao potvrda trajanja, dostojanstva i neprolaznih hitova: Halid Muslimović gala koncertom raspametio pun Sava Centar Foto: Promo

Publika je sjajno prihvatila i Halidove specijalne goste - Nenada Manojlovića, Enesa Begovića i Seju Kalača kog ljudi dugo nisu imali priliku ni da vide, ni da čuju, pa je njegovo pojavljivanje s razlogom izazvalo snažne reakcije i veliku pažnju medija.

U prvom redu bila je prisutna cela Halidova porodica - supruga Adelisa, ćerka Lejla, zet Armin, snaja Maja sa decom Enom i Adrianom, te sin Enis koji je i očeva desna ruka, pa je sve vreme bio uz njega i vodio računa o tome da sve prođe kako treba.

Pored porodice, koncertu, koji je održan u organizaciji "Melos estrade" i "HFW production", prisustvovale su i Halidove kolege - Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Suzana Jovanović, Nadica Ademov, Boban Rajović, Ivana Šašić...

Veliko iznenađenje za Halida bio je dolazak milijardera Mitka Murića, osnivača Nusr-Et lanca restorana, kog je Muslimović pozdravio i poklonio mu prvi deo svoje autobiografije. Knjigu je na poklon dobila i Suzana Jovanović, kojoj se Halid obratio pre nego što je zapevao svoj hit "Pas bez lanca", jer je to bila omiljena pesma pokojnog Saše Popovića.

Legendarni pevač je pred svima istakao koliko je voleo i poštovao Popovića, a priznao je i da je on bio čovek čije je mišljenje želeo da čuje čim je imao spremne nove pesme i albuma.

Halid nakon beogradskog koncerta nastavlja vredno da radi na pripremama za veliki koncert u Areni Zagreb, koji je zakazan za 27. decembar 2026. godine.

02:11 Spektakl u Beogradu kao potvrda trajanja, dostojanstva i neprolaznih hitova: Halid Muslimović gala koncertom raspametio pun Sava Centar Izvor: Promo