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Borba Nadežde Biljićsa opakom bolešću bila je jedan od najtežih perioda u životu pevačice i njene porodice.

Dok je prolazila kroz zahtevno lečenje, veliku podršku pružali su joj suprug Toma Panić, najbliži članovi porodice, ali i pojedine javne ličnosti koje nisu zaboravile da joj upute reči ohrabrenja.

Toma je sada odlučio da javno otkrije ko se našao među onima koji su Nadeždi pružili podršku kada joj je bilo najteže. Na svom Instagram profilu objavio je spisak poznatih ličnosti koje su joj se javile u trenucima kada je njeno zdravstveno stanje bilo ozbiljno ugroženo.

Među njima su Kija Kockar, Aleksandra Mladenović, Jelena Kostov, Darko Tanasijević, Nela Vidaković, Nela Bijanić, Milan Milošević i Ognjen Amidžić.

Panić je posebno zahvalio i ljudima koji nisu deo javnog sveta, kao i pojedinim novinarima koji su pokazali ljudskost i solidarnost.

1/8 Vidi galeriju Oni su bili uz Nadeždu Biljić tokom borbe sa rakom Foto: Preentscreen Instagram, Marko Karović, Kurir

Ipak, njegova objava imala je i drugu, mnogo neprijatniju stranu. Toma je otkrio da je bilo i kolega koje su se podsmevale Nadeždi zbog bolesti sa kojom se suočavala.

- Hvala vam i nećemo zaboraviti. Što se tiče drugih kolega, postojala su i ismevanja na račun žene koja boluje od kancera, ali nećemo o tome. Njima na čast - poručio je Panić.



Podsetimo, pevačica je ranije u razgovoru za Blic govorila o teškom životnom periodu i zdravstvenoj borbi koju je, srećom, uspela da ostavi iza sebe.

Tom prilikom priznala je da je dijagnozu saznala u martu, ali da veruje da je bolest bila prisutna i mesec dana ranije.

Nadežda je otkrila i da je u početku primećivala određene simptome, ali da je zbog brojnih poslovnih obaveza odlagala odlazak kod lekara.

Toma Panić objavio ko je od kolega podržao Nadeždu tokom borbe sa rakom Foto: Printscreen Instagram

- Bilo je simptoma koje sam prepoznala, međutim, govorila sam sebi: hajde da prođe koncert, hajde da prođe snimanje, pa ću onda otići. Kada sam dobila jedan ozbiljan simptom, odmah sam se javila lekaru - ispričala je pevačica.

Govoreći o trenutnom stanju, Nadežda je istakla da je ono najteže iza nje i da su uspeli da pobede bolest.

Njena priča još jednom je pokazala koliko podrška porodice i bliskih ljudi može da znači u najtežim životnim trenucima, ali i koliko neke reakcije iz okruženja mogu da zabole.