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Folk pevačica Goca Božinovska godinama živi u raskošnoj vili u Surčinu, čija se vrednost procenjuje na oko 700.000 evra, gde deli krov sa sinom Mirkom Šijanom, snajkom Bojanom i unucima. Iako ističe da u porodičnom domu neizmerno uživa, pevačica priznaje da situacija postane izuzetno napeta kada njenog naslednika savlada bes, zbog čega je neretko prinuđena da privremeno napusti prostorije.

Goca Božinovska je otvoreno progovorila o eksplozivnom temperamentu svog sina i strahu sa kojim se suočava:

„Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! On ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam jer se plašim da ne izvučem deblji kraj.“

Kada dođe do ovakvih incidenata, Mirko često kroz osmeh pokušava da se opravda rečima: „Jesi li sigurna da sam to ja?“, na šta mu pevačica odgovara u svom stilu: „Dobro, nisi ti, moja baba pokojna je“.

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić

Gen Zorana Šijana i strah od tragedije

Ono što Božinovsku najviše brine jesu Mirkova strast prema adrenalinu, brza vožnja i neobuzdana priroda, u čemu u potpunosti prepoznaje njegovog pokojnog oca Zorana Šijana, koji ga je još u detinjstvu učio upravljanju skuterom. Pevačica ne krije zebnju da bi takav način života mogao skupo da ga košta:

„On je neustrašiv, ima petlju za sve. On bi proleteo kroz vatru ako treba. Bez straha uhvati golom rukom zmiju i to otrovnicu. Takav mu je i otac bio — neustrašiv.“

Goca je dodala i da je konstantno proganja strah da Mirko ne završi tragično kao i njegov otac.

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

„Ovde je moja sreća, otišla bih samo ako me snaja istera“

Uprkos povremenim trzavicama, pevačica naglašava da vilu opasanu visokim zidinama ne namerava da napusti, jer je za nju vežu uspomene duže od dve decenije, zajednički život sa pokojnim suprugom i odrastanje dece:

„Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem.“

Ipak, uz prepoznatljiv humor prokomentarisala je narodnu izreku: „U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci“, dodavši da bi kofere spakovala isključivo u slučaju da je snajka Bojana istera, i to samo zarad sreće svog sina.

kurir / blic

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