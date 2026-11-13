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Pevačica Ceca Ražnatović otkrila da je njen pokojni muž Željko Ražnatović Arkan izuzetno poštovan njenu koleginicu Zoricu Brunclik.

Pokojni Željko Ražnatović Arkan bio je omiljen medju estradom, medjutim, Ceca Ražnatović je nedavno otkrila koju pevačicu je posebno cenio.

Naime, tokom jednog gostovanja Zorice Brunclik i Miroljuba Arandjelovića Kemiša u emisiji, Ceca je otkrila koga i zbog čega je njen suprug Arkan posebno cenio od njenih koleginica.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Ilija Ilić

- Znaš šta je moj muž uvek za tebe govorio, i uvek te je voleo i poštovao, mislim na Zoricu - rekla je Ceca, pa nastavila:

- On je uvek govorio, ja volim nju zato što te gleda u oči i sve što misli, ona ti kaže -otkrila je Ceca.

Kemišu je bilo drago, a Zoricu je to iznenadilo, ali bila je i zahvalna na lepim rečima.

Ipak, Zorica je dodala da je ljudi zbog toga i ne vole:

1/22 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, Youtube Printscreen

- Ne vole ljudi to - dodala je Zorica, a Ceca je na to dodala:

- Pa ne vole istinu - poručila je pevačica.

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović je od devojke koja je ima istetoviranu na ramenu dobila i personalizovanu mapu zvezdanog neba.

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