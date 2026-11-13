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Aleksandar Kos javio se našoj redakciji nakon incidenta u zgradi u kojoj živi sa Čedomirom Jovanovićem i potvrdio naša saznanja o dramatičnom događaju kada je u toku noći muškarac pokušao da im upadne u stan.

On je otkrio da se nepoznata osoba oko jedan sat iza ponoći pojavila na njihovim vratima maskirana u dostavljača pice, a da je zahvaljujući brzoj reakciji njihovog prijatelja sprečeno da se dogodi nešto mnogo ozbiljnije.

Do detalja

- Oko jedan sat iza ponoći, nepoznata osoba pojavila se na našim vratima prerušena u dostavljača pice. Čedomir u tom trenutku nije bio u stanu. Bio je na putu i još nije stigao kući. Ja sam ga čekao sa prijateljem, jer je bilo planirano da njih dvojica obave poslovni razgovor sa ljudima iz Amerike-ispričao je Kos za naš list.

Prema njegovim rečima, već u prvom trenutku nešto je delovalo sumnjivo. Naime, niko od njih nije naručio picu, zbog čega je njihov prijatelj posumnjao da osoba koja stoji ispred vrata nema dobre namere. Situacija je postala još dramatičnija kada je nepoznati muškarac napravio pokret rukom iza leđa i odbacio kartonsku ambalažu.

Drže se zajedno

-Kada je prijatelj otvorio vrata, odmah mu je bilo sumnjivo jer niko od nas nije naručio picu. Primetio je da nešto nije u redu, posebno kada je nepoznata osoba krenula rukom iza leđa i odbacila kartonsku ambalažu. Posumnjao je da bi mogla biti naoružana-naveo je Aleksandar.

1/6 Vidi galeriju Prijatelji se našli u centru zbivanja Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Kurir, Kurir, Petar Aleksić

U sekundi je usledila reakcija koja je, kako tvrdi Kos, sprečila potencijalno mnogo ozbiljnije posledice. Njihov prijatelj nije oklevao, već je munjevito reagovao, savladao nepoznatu osobu, koja je potom uspela da se otrgne i pobegne niz stepenice.

Čeka reakciju nadležnih

- Naš prijatelj je reagovao munjevito, savladao napadača, koji je potom uspeo da pobegne niz stepenice. Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, situacija je sprečena da preraste u nešto mnogo ozbiljnije - ispričao je Kos.

Međutim, tu se nisu završila njihova saznanja o čitavom događaju. Aleksandar tvrdi da su naknadno saznali da nepoznata osoba navodno nije delovala sama, već da je ispred zgrade postojao i automobil u kojem ga je čekao pomagač.

- Kasnije smo saznali i da je ispred zgrade, u automobilu koji ga je čekao, imao pomagača - otkrio je on.