NAROD DAJE PODRŠKU VRTIĆU NAKON ŠTO VELJKO POBESNEO ZBOG KOSTIMA BUBAMARE! Pljušte komentari: Bravo, deca uče o kreativnosti
- Privatni vrtić 'Plavi čuperak' iz Titela našao se u centru pažnje nakon reakcija na kostim bubamare, pa su usledili i negativni komentari i podrška.
- Građani su kroz Gugl recenzije ostavljali najviše ocene i poruke solidarnosti, uz isticanje slobode izražavanja i dečje kreativnosti.
Nakon nedavnih događaja u Titelu koji su izazvali brojne reakcije u javnosti privatna predškolska ustanova „Plavi čuperak“ našla se u centru pažnje građana i korisnika društvenih mreža. Pored određenih negativnih komentara i osude, usledio je talas podrške zaposlenima i upravi vrtića.
Naime, određeni broj građana odlučio je da svoju podršku iskaže putem Gugl recenzija, ostavljajući najviše ocene i poruke solidarnosti. Pozitivni komentari ubrzo su preplavili internet, a mnogi su na ovaj način želeli da pruže podršku vaspitačima i ustanovi koja je postala tema brojnih javnih rasprava.
U komentarima se posebno ističu poruke koje govore o slobodi izražavanja, prihvatanju različitosti i važnosti stvaranja okruženja u kojem deca mogu slobodno da razvijaju svoju ličnost i kreativnost.
Brojni građani odlučili su da podršku iskažu i kratkim, ali upečatljivim porukama, ističući solidarnost sa zaposlenima i šaljući poruke ljubavi i ohrabrenja. Među komentarima se mogu pronaći i ocene da je reč o ustanovi koja podstiče dečju kreativnost, poštuje individualnost svakog deteta i neguje slobodu izražavanja.
Poseban akcenat stavljen je na značaj detinjstva, igre i stvaranja prostora u kojem deca mogu da budu ono što jesu. Naravno, kao i svake priče postoje dve strane, te se tako brojni poznati oglašavaju pruživši Veljku podrškao, a na njegovoj strani je i deo javnosti. Povodom svega oglasio se i sam vrtić.
Pogledajte dodatni snimak: