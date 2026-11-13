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Nakon nedavnih događaja u Titelu koji su izazvali brojne reakcije u javnosti privatna predškolska ustanova „Plavi čuperak“ našla se u centru pažnje građana i korisnika društvenih mreža. Pored određenih negativnih komentara i osude, usledio je talas podrške zaposlenima i upravi vrtića.

Naime, određeni broj građana odlučio je da svoju podršku iskaže putem Gugl recenzija, ostavljajući najviše ocene i poruke solidarnosti. Pozitivni komentari ubrzo su preplavili internet, a mnogi su na ovaj način želeli da pruže podršku vaspitačima i ustanovi koja je postala tema brojnih javnih rasprava.

U komentarima se posebno ističu poruke koje govore o slobodi izražavanja, prihvatanju različitosti i važnosti stvaranja okruženja u kojem deca mogu slobodno da razvijaju svoju ličnost i kreativnost.

1/5 Vidi galeriju Narod podržava vrtić Foto: Printksrin

Brojni građani odlučili su da podršku iskažu i kratkim, ali upečatljivim porukama, ističući solidarnost sa zaposlenima i šaljući poruke ljubavi i ohrabrenja. Među komentarima se mogu pronaći i ocene da je reč o ustanovi koja podstiče dečju kreativnost, poštuje individualnost svakog deteta i neguje slobodu izražavanja.

Poseban akcenat stavljen je na značaj detinjstva, igre i stvaranja prostora u kojem deca mogu da budu ono što jesu. Naravno, kao i svake priče postoje dve strane, te se tako brojni poznati oglašavaju pruživši Veljku podrškao, a na njegovoj strani je i deo javnosti. Povodom svega oglasio se i sam vrtić.

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