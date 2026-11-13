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Vlasnik i direktor televizije Saša Mirković oglasio se na svom TikTok nalogu nakon današnjeg suđenja u Zagrebu za njegovo prebijanje u Zagrebu za koje je optužen estradni menadžer Velibor Popović Pop.

Mirković je izneo svoje viđenje sudskog postupka, izrazio nezadovoljstvo odlukama postupajuće sudije i načinom na koji je slučaj vođen. Posebno ga je pogodilo to što nije dobio priliku da bude saslušan kao oštećeni i svedok, niti je prikazan snimak za koji smatra da pokazuje težinu incidenta.

1/7 Vidi galeriju Saša Mirković Foto: Ilija Ilić

– Cecin menadžer, Zagreb, suđenje danas Veliboru Popoviću, vrlo čudna stvar i ko to brani Cecinog menadžera u Zagrebu? Da ne verujete, ali je tako. On je došao, priznao je krivicu, iako po mom mišljenju tužilaštvo nije zatražilo i nije kvalifikovalo kao što bi trebalo, jer ja sam ležao, a on je nastavio da me šutira, a to su mnogo teže posledice i mnogo teže krivično delo nego što su oni okvalifikovali to delo. Mislim da je to trebalo da ide na Županijski sud. S tim u vezi, takođe je on bio u bekstvu određeno vreme. On je iza toga došao, ušetao u sud, predao se, kao dao izjavu: "Kriv sam" i ajmo. Pustili ga da se brani sa slobode. I na kraju cele priče doživljavamo danas, pa za mene jednu farsu, koja se desila u sudu – rekao je vlasnik Hype televizije i Hype produkcije u videu na svom TikTok nalogu i dodao:

Pogledajte snimak prebijanja Saše Mirkovića

01:44 Snimak prebijanja Sase Mirkovića u Zagrebu Izvor: Kurir

- Naime, dolazim u sud jer sam pozvan kao svedok i kao žrtva i onda postupajući sudija odlučuje da me ne sasluša zato što je on ponovo priznao krivično delo. Iako smatram da moja izjava treba da ima, da postoji i da ja kažem ono što imam da kažem, kao i da se pusti snimak koji je takođe odbila da se pusti, jer to dokazuje kolika je težina izvršenog krivičnog dela i zapravo koliko su štetne posledice nastale. A s tim u vezi i kolika kazna treba da se odmeri za okrivljenog, to jest Cecinog prijatelja i menadžera Popovića – rekao je Saša Mirković.

Podsetimo, na današnjem ročištu Mirković je bio udaljen iz sudnice, očekivao je donošenje presude, ali do toga nije došlo. Novo ročište i donošenje presude zakazano je za 14. oktobar.

Pogledajte dodatni snimak: