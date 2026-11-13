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Pevač Krunoslav Kićo Slabinac danas bi, 13. novembra, proslavio svoj 82. rođendan, a pored kultnih numera koje su mu obeležile karijeru, iza sebe je ostavio i priče o više nego burnom ljubavnom životu.

Krunoslav Kićo Slabinac (1944–2020) bio je nekada jedan od najpopularnijih pevača zabavne i narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije.

Karijeru su mu obeležili brojni bezvremenski hitovi poput "Zbog jedne divne crne žene", a inspiraciju je pronalazio u svom životu.

Za razliku od mnogih kolega sa estrade koji su strogo čuvali svoju intimu iza zatvorenih vrata, Kićo je tokom čitave karijere bio jedan od retkih umetnika koji je o svom privatnom životu govorio potpuno otvoreno, iskreno i bez zadrške. Posebno je bio poznat po tome što nije krio svoje brojne ljubavne avanture, udvaranja i velike strasti koje su mu neretko bile i direktna inspiracija za najveće pesme.

1/4 Vidi galeriju Kićo Slabinac i Mirjana Antonović Foto: Yugopapir, Kurir Stars, Printscreen LTV

Možda će nekome zvučati neverovatno, ali Slabinac je svojevremeno važio za velikog zavodnika, te se pričalo da je imao više žena od Džegera, a pričalo se da je čuveni roker spavao sa njih 4000.

- Spavao sam s više žena od Mika Džegera. On je bio zauzet, nije imao toliko vremena kao ja. Nikada nisam javno pričao o tome - bio sam korektan i diskretan - rekao je Slabinac.

Afera sa četiri žene

Pevač je otvoreno priznao da je u jednom periodu bio sa četiri žene odjednom, u hotelskoj sobi u Beogradu.

Takođe je otkrio da je imao kolekciju fotografija svojih partnerki, ali ih je spalio da ne bi došlo do neprijatnosti.

- Uvek su me cure čekale ispred sobe, a tada ih je bilo četiri. Što bih sada vršio selekciju – koja ide unutra, a koja ne? Kako bi se koja devojka osećala? I tako sam proveo noć s njih četiri. Uglavnom smo igrali karte - pričao je pevač svoje ljubavne dogodovštine.

No, i najveći zavodnici imaju tu jednu koja ih je "slomila", a u ovom slučaju priču komplikuje to što je reč o ženi koja će kasnije u javnosti biti poznata kao "ljubavnica Miroslava Ilića".

1/8 Vidi galeriju Kićo Slabinac Foto: Printscreen YouTube, Pritnscreen, Printscreen LTV

Reč je o Mirjani Antonović koja je Iliću kasnije i rodila vanbračnog sina Devina. Numera "Zbog jedne divne crne žene" inspirisana je upravo njom.

Nažalost, nihova romansa bila je turbulentna, a kako je kasnije isplivalo, Mirjana ga je prevarila dok je bila u braku pred raspadom.

- Zaljubio sam se kao dečak. U avionu sam sedeo tužan i sam, dok su se drugi divili izlasku sunca. Tu sam napisao tekst, a melodija se spontano oblikovala u mojoj glavi. U Zagrebu sam je završio i snimio, i postala je hit jer je iskrena i napisana u jednom dahu - objasnio je Slabinac svojevremeno.

Slabinac je preminuo 2020. godine nakon komplikacija posle operacije - imao je tri bajpasa, a rana na grudima nije zarasla kako treba.

Nakon njegovog odlaska, Mirjana Antonović je izjavila:

- S njegovim odlaskom svet je puno izgubio. Nedostaju mi njegovi vicevi i vedro raspoloženje. Još nekako mislim da će me nazvati.

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