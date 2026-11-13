KARAMEL TORTA KOJU ĆE VAŠI GOSTI SMAZATI ČIM JE PROBAJU! Zlata Petrović otkrila recept za najlepšu prazničnu poslasticu, treba vam samo par sastojaka
- Zlata Petrović je podelila recept za posnu karamela tortu koju, kako kaže, voli jer štedi vreme, a deluje kao bogata domaćinska poslastica.
- Za tortu su potrebni posni keks, margarin, puding od karamele, banane i sok od breskve, a fil se slaže na kratko potopljen keks i hladi pre služenja.
Poznata pevačica Zlata Petrović decenijama važi ne samo za sjajnog izvođača već i za izuzetnu domaćicu čijim kulinarskim đakonijama retko ko može da odoli. Ona je jednom prilikom podelila recept za posnu karamela tortu.
Zahvaljujući bogatom ukusu karamele, savršeno izbalansiranoj slatkoći i finoj teksturi koja se topi u ustima, mnogi je smatraju znatno ukusnijom i raskošnijom čak i od klasičnih mrsnih torti.
Zlata Petrović je jednom prilikom izjavila da je upravo ovo njen omiljeni recept koji štedi vreme, a stvara utisak bogate i domaćinske trpeze.
Potrebni sastojci:
250 g posnog keksa
200 g posnog margarina
3 kesice pudinga od karamele
500 g banana
500 ml soka od breskve
200 g šećera
50 g šećera u prahu
Uputstvo za pripremu:
Kuvajte karamel-krem: U soku od breskve skuvajte puding od karamele (sa predviđenom količinom šećera), pa ostavite fil sa strane da se potpuno ohladi.
Umutite margarin: Penasto izmiksajte posni margarin sa šećerom u prahu.
Sjedinite fil: U umućeni margarin postepeno dodajte ohlađeni puding — kašiku po kašiku — uz neprekidno mućenje mikserom dok se ne dobije glatka i kremasta struktura.
Složite tortu: Posni keks kratko potopite u topao sok od breskve i poređajte na poslužavnik kao osnovu.
Filovanje: Preko složenog keksa nanesite sloj pripremljenog karamel-krema, pa preko njega ravnomerno rasporedite kolutiće svežih banana. Postupak ponovite istim redosledom: sloj keksa, zatim fil i na kraju kolutići banana.
Torta se nakon slaganja dobro ohladi i spremna je za posluženje.
Pogledajte dodatni snimak: