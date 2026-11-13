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Poznata pevačica Zlata Petrović decenijama važi ne samo za sjajnog izvođača već i za izuzetnu domaćicu čijim kulinarskim đakonijama retko ko može da odoli. Ona je jednom prilikom podelila recept za posnu karamela tortu.

Zahvaljujući bogatom ukusu karamele, savršeno izbalansiranoj slatkoći i finoj teksturi koja se topi u ustima, mnogi je smatraju znatno ukusnijom i raskošnijom čak i od klasičnih mrsnih torti.

Zlata Petrović je jednom prilikom izjavila da je upravo ovo njen omiljeni recept koji štedi vreme, a stvara utisak bogate i domaćinske trpeze.

Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

Potrebni sastojci:

250 g posnog keksa
200 g posnog margarina
3 kesice pudinga od karamele
500 g banana
500 ml soka od breskve
200 g šećera
50 g šećera u prahu

Uputstvo za pripremu:

Kuvajte karamel-krem: U soku od breskve skuvajte puding od karamele (sa predviđenom količinom šećera), pa ostavite fil sa strane da se potpuno ohladi.

Umutite margarin: Penasto izmiksajte posni margarin sa šećerom u prahu.

Sjedinite fil: U umućeni margarin postepeno dodajte ohlađeni puding — kašiku po kašiku — uz neprekidno mućenje mikserom dok se ne dobije glatka i kremasta struktura.

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Foto: Pritnscreen

Složite tortu: Posni keks kratko potopite u topao sok od breskve i poređajte na poslužavnik kao osnovu.

Filovanje: Preko složenog keksa nanesite sloj pripremljenog karamel-krema, pa preko njega ravnomerno rasporedite kolutiće svežih banana. Postupak ponovite istim redosledom: sloj keksa, zatim fil i na kraju kolutići banana.

Torta se nakon slaganja dobro ohladi i spremna je za posluženje.

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31:11
Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV