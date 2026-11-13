Slušaj vest

Porodicu pevačiceMilice Todorović zadesio je gubitak. Preminuo je njen deka, za koga je bila veoma vezana, a vest o njegovoj smrti rastužila je sve koji poznaju porodicu Todorović.

Od voljenog oca emotivnom porukom oprostila se Mili;ina majka Jasmina, koja je na društvenim mrežama podelila tužne vesti. Uz dirljive reči pokazala je koliko joj je teško zbog odlaska njenog oca.

- Oče moj, lepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko - napisala je Jasmina na Instagramu.

Njene reči svedoče o velikoj ljubavi i bolu zbog gubitka, a porodici u ovim teškim trenucima ostaje da pronađe snagu i utehu u zajedničkim uspomenama.

Milica nedavno dospela u žižu javnosti zbog privatnog života

Inače, pevačica se poslednjih meseci našla u centru interesovanja javnosti zbog priča o svom emotivnom životu i odnosu sa partnerom, sa kojim je dobila dete.

1/6 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, srbijashow/instagram

Njihov odnos bio je predmet brojnih medijskih napisa, posebno nakon spekulacija da partner retko dolazi u njen novi stan i da izbegava pojavljivanje u javnosti.

Međutim, prema tvrdnjama izvora bliskog pevačici, situacija se u međuvremenu promenila. Kako je navedeno, partner sada redovno dolazi, dok beba lepo napreduje.

Isti izvor tvrdi da je ranije postojala bojazan od medijske pažnje i fotografisanja, zbog čega je porodica nastojala da privatnost sačuva od javnosti.

Navodno, Milica za sada ne želi detaljnije da govori o svom odnosu, a o svemu će se oglasiti kada bude smatrala da je pravi trenutak. Do tada, pevačica svoj privatni život nastavlja da čuva daleko od očiju javnosti.