TUŽNE VESTI U DOMU MILICE TODOROVIĆ: Pevačica izgubila voljenog člana porodice, majka se oprostila potresnim rečima
Porodicu pevačiceMilice Todorović zadesio je gubitak. Preminuo je njen deka, za koga je bila veoma vezana, a vest o njegovoj smrti rastužila je sve koji poznaju porodicu Todorović.
Od voljenog oca emotivnom porukom oprostila se Mili;ina majka Jasmina, koja je na društvenim mrežama podelila tužne vesti. Uz dirljive reči pokazala je koliko joj je teško zbog odlaska njenog oca.
- Oče moj, lepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko - napisala je Jasmina na Instagramu.
Njene reči svedoče o velikoj ljubavi i bolu zbog gubitka, a porodici u ovim teškim trenucima ostaje da pronađe snagu i utehu u zajedničkim uspomenama.
Milica nedavno dospela u žižu javnosti zbog privatnog života
Inače, pevačica se poslednjih meseci našla u centru interesovanja javnosti zbog priča o svom emotivnom životu i odnosu sa partnerom, sa kojim je dobila dete.
Njihov odnos bio je predmet brojnih medijskih napisa, posebno nakon spekulacija da partner retko dolazi u njen novi stan i da izbegava pojavljivanje u javnosti.
Međutim, prema tvrdnjama izvora bliskog pevačici, situacija se u međuvremenu promenila. Kako je navedeno, partner sada redovno dolazi, dok beba lepo napreduje.
Isti izvor tvrdi da je ranije postojala bojazan od medijske pažnje i fotografisanja, zbog čega je porodica nastojala da privatnost sačuva od javnosti.
Navodno, Milica za sada ne želi detaljnije da govori o svom odnosu, a o svemu će se oglasiti kada bude smatrala da je pravi trenutak. Do tada, pevačica svoj privatni život nastavlja da čuva daleko od očiju javnosti.