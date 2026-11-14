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Uznemirujuće fotografije pretučene Nade Pucarević i teška ispovest u kojoj ona tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno fizički napao u dvorištu kuće u kojoj je nekad živela Stela Savić nedavno su šokirali domaću javnost.

Mesec dana nakon što su nam Nada i njen sin Filip Aničić ispričali da su radi svoje bezbednosti morali da napuste deo kuće na Zvezdari u kojoj su godinama živeli, ali i da se Golubović u taj prostor odmah nakon toga bespravno uselio, naša ekipa je ponovo posetila lice mesta.

Bez lepih reči

Ovog puta tamo smo se uputili nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da je Kristijan otišao u inostranstvo.

Foto: Kurir, Zorana Jevtić

- Kristijan Golubović je pobegao u Austriju. Svu svoju imovinu poverio je svom kumu Dušanu Zmiji. Dušan redovno trenira kod Kristijana u Srbiji - navodi se u jednoj od objava na Iksu.

Uz ove navode autor je postavio snimak s Tiktoka, s profila "dukatajson", gde pomenuti Dušan u dvorištu kuće na Zvezdari agresivno udara macolom u veliku gumu.

Foto: Kurir

Tokom nekoliko sati koliko smo tamo proveli, od bivšeg rijaliti učesnika i skandal-majstora nije bilo ni traga ni glasa. Ono što nam je zapalo za oko bio je katanac na kapiji koja vodi ka dvorištu kuće u kojoj su nekada živeli Pucarevićeva i njen sin, kao i sam Golubović. I ulazna kapija, koja se nalazi tik uz ulicu, bila je zaključana, a na vratima je stajao neplaćeni komunalni račun.

Komšije s kojima smo razgovarali rekle su nam da Kristijana u kući nisu videli više od nedelju dana.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir

- Kristijana ovde nema skoro 10 dana. Videla sam jednom ili dvaput ovog čoveka koga ste mi sad pokazali na snimku, nisam ni znala da mu je to kum. Nešto je lupao tamo po dvorištu, pas je zavijao. Sad mi je i jasno šta se tamo radi. Ne znam da li je pobegao za Austriju, volela bih da jeste i da se više nikad ne vrati ovde. Svi znate dobro ko je on i šta je sve radio ovde po kraju. Brinemo i dalje za komšinicu Nadu, nadam se da će se taj slučaj pozitivno završiti za nju i da će pravda izaći na videlo - rekla nam je jedna od komšinica.

Gotovo istovetne reči dobili smo i od još jednog Golubovićevog komšije, koji nam je rekao da je pre nekoliko dana video i neke čudne ljude koji su se motali oko kuće i tražili rijaliti učesnika, ali da ga ni oni nisu našli.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Kristijanom, ali on nam se nije javljao na pozive.

Podsetimo, prilikom poslednje posete ovoj kući na Zvezdari stanovnici ulice su nam rekli da mesecima žive u strahu od Golubovića i da su znali da je njihova komšinica Nada Pucarić pretučena, ali da nisu smeli da reaguju.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Hvala Bogu što je ta priča o prebijanju konačno izašla u javnost. Svaka čast našoj komšinici Nadi što je smogla snage da progovori i otkrije javnosti svu strahotu koju je preživela ovde od tog čoveka. Sve je istina i nadam se da će taj čovek odgovarati za sve to i da će nadležni reagovati kako treba. Mi živimo u strahu od njega otkad je došao ovde da živi. Nismo smeli da reagujemo i prijavimo da je napao Nadu iz straha za svoju bezbednost. Nadam se da će nam ona oprostiti jednog dana za to. Kristijan samo viče i galami, pravi probleme otkad je došao. Svađa se tu stalno s nekim na prozoru, tu su i ti krvoločni psi, strašno. Parkira se gde stigne, vozi ko nenormalan, a nekoliko puta je otkinuo retrovizor na automobilima komšija koji se tu parkiraju. Bahat je i bezobrazan. I cela ta priča o pokojnoj Steli, ta misterija njene smrti, sve nas to jako plaši. Nadam se da će Golubović što pre morati da ode iz ove kuće - rekla nam je tada jedna od uznemirenih komšinica iz ulice.

Skandal s Nadom

Tada smo saznali i da je Kristijan u deo kuće u kojem je Nada živela sa sinom uselio teško pokretnu stariju ženu.

- Njega nećete videti sada ovde, nekoliko dana već nije tu. Ne verujem ni da će se pojavljivati posle ovog skandala s našom komšinicom. U taj deo kuće u kojem je Nada živela sa sinom on je već doveo jednu babu, da budem kulturniji - stariju teško pokretnu ženu. Tu ju je smestio ima već dva meseca sigurno. Kako sam saznao, on je i s njom potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju. Ta žena ima stan u gradu, ali ne može da se brine o sebi. Prvo je neko vreme boravila u stanu kod Miše, dečka pokojne Stele. Kristijan i Miša su je povremeno iz tog stana dovodili ovde da sedi u dvorištu, a kad je Nada pobegla sa sinom posle prebijanja, Golubović ju je doveo da živi u njenom delu kuće. Oni koriste sve Nadine stvari koje su tu ostale, njenu posteljinu, veš, ma sve... Kristijan često viče i na tu ženu, ali nju slabo čujemo. Ko zna šta se tu još dešava - istakao je tada komšija za Kurir.

Foto: Privatna arhiva, Kurir

Kurir.rs

Kristijan Golubović: