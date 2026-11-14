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Suzana Jovanović nedavno se našla u centru izmišljene afere, o kojoj je Kurir prvi i pisao. Tada se na društvenim mrežama i pojedinim manje poznatim portalima plasirale lažna informacija da Suzana ima novog partnera s kojim uživa nakon smrti svog supruga Saše Popovića.

Sada je odlučila da više ne ćuti na ovu temu, pa je kratko prokomentarisala sve one koji joj žele zlo.

Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolić

- Jao, verujte... Toliko radim na sebi poslednjih godinu dana, otkad sam imala tu tragediju u porodici, da me apsolutno ne interesuju ni tračevi, ni neistine, ni laži koje žele neki zli umovi i ljudi da mi podmetnu i plasiraju o meni. Kad počinjete jutro suzama i tako i ležete, to u jednom trenutku zna da vas iscrpi i da vam padne krvna slika, da vam se svi parametri poremete i onda shvatite da morate nešto da menjate. Ja sam stala ispred ogledala i bukvalno popričala sama sa sobom i rekla da ovako više ne ide, jer gubim zdravlje i snagu. Nemam volju ni za decu, ni za unučicu, ni za sebe, ni za prijatelje... Onda sam rešila da sve to pretvorim u jednu radost i ljubav koju ću preporučiti svima. Nemojte nositi ružne reči i zlo u sebi jer je to otrov koji vas izjeda polako - rekla je Jovanovićeva.

Podsetimo, tada su u ovu priču s lažnom fotografijom i degutantnim naslovom poverovali mnogi, pa se na račun pevačice u komentarima korisnika društvenih mreža mogli pročitati brojni negativni i uvredljivi komentari.

Suzana Jovanović Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

- "Brzo je prebolela njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - glasi prvi naslov na jednom portalu, dok je drugi gotovo identičan.

- "Nije joj dugo trebalo da preboli njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - pisalo je tada.

Pored senzacionalističkog naslova, pažnju su privukle i Suzanina slika sa širokim osmehom, kao i navodna pevačicina fotografija s novim izabranikom, koja je, gle čuda, slikana s leđa, pa je očigledno da je u pitanju bezočna podvala nastala pomoću veštačke inteligencije.

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Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir.rs

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