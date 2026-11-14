PRVO OGLAŠAVANJE SUZANE JOVANOVIĆ NAKON PRIČE DA JE NAŠLA PARTNERA: Udovica Saše Popovića brutalno o onima koji joj smeštaju aferu: Zli ljudi podmeću...
Suzana Jovanović nedavno se našla u centru izmišljene afere, o kojoj je Kurir prvi i pisao. Tada se na društvenim mrežama i pojedinim manje poznatim portalima plasirale lažna informacija da Suzana ima novog partnera s kojim uživa nakon smrti svog supruga Saše Popovića.
Sada je odlučila da više ne ćuti na ovu temu, pa je kratko prokomentarisala sve one koji joj žele zlo.
- Jao, verujte... Toliko radim na sebi poslednjih godinu dana, otkad sam imala tu tragediju u porodici, da me apsolutno ne interesuju ni tračevi, ni neistine, ni laži koje žele neki zli umovi i ljudi da mi podmetnu i plasiraju o meni. Kad počinjete jutro suzama i tako i ležete, to u jednom trenutku zna da vas iscrpi i da vam padne krvna slika, da vam se svi parametri poremete i onda shvatite da morate nešto da menjate. Ja sam stala ispred ogledala i bukvalno popričala sama sa sobom i rekla da ovako više ne ide, jer gubim zdravlje i snagu. Nemam volju ni za decu, ni za unučicu, ni za sebe, ni za prijatelje... Onda sam rešila da sve to pretvorim u jednu radost i ljubav koju ću preporučiti svima. Nemojte nositi ružne reči i zlo u sebi jer je to otrov koji vas izjeda polako - rekla je Jovanovićeva.
Podsetimo, tada su u ovu priču s lažnom fotografijom i degutantnim naslovom poverovali mnogi, pa se na račun pevačice u komentarima korisnika društvenih mreža mogli pročitati brojni negativni i uvredljivi komentari.
- "Brzo je prebolela njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - glasi prvi naslov na jednom portalu, dok je drugi gotovo identičan.
- "Nije joj dugo trebalo da preboli njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - pisalo je tada.
Pored senzacionalističkog naslova, pažnju su privukle i Suzanina slika sa širokim osmehom, kao i navodna pevačicina fotografija s novim izabranikom, koja je, gle čuda, slikana s leđa, pa je očigledno da je u pitanju bezočna podvala nastala pomoću veštačke inteligencije.
Kurir.rs
Suzana Jovanović: