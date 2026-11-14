- Jao, verujte... Toliko radim na sebi poslednjih godinu dana, otkad sam imala tu tragediju u porodici, da me apsolutno ne interesuju ni tračevi, ni neistine, ni laži koje žele neki zli umovi i ljudi da mi podmetnu i plasiraju o meni. Kad počinjete jutro suzama i tako i ležete, to u jednom trenutku zna da vas iscrpi i da vam padne krvna slika, da vam se svi parametri poremete i onda shvatite da morate nešto da menjate. Ja sam stala ispred ogledala i bukvalno popričala sama sa sobom i rekla da ovako više ne ide, jer gubim zdravlje i snagu. Nemam volju ni za decu, ni za unučicu, ni za sebe, ni za prijatelje... Onda sam rešila da sve to pretvorim u jednu radost i ljubav koju ću preporučiti svima. Nemojte nositi ružne reči i zlo u sebi jer je to otrov koji vas izjeda polako - rekla je Jovanovićeva.