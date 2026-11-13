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Smrt dugogodišnjeg političara Milutina Mrkonjića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, iz korena je promenila život njegove emotivne partnerke Ane Bekute. Dok se pevačica suočavala s velikim gubitkom, u javnosti su mesecima trajale žustre debate i nagađanja o podeli zajedničke imovine i njenom finansijskom statusu.

Nakon brojnih medijskih priča, pevačica je odlučila da prekine tišinu i otvoreno iznese pravu istinu o tome šta se dogodilo sa imovinom. Kako je priznala, komentari javnosti su je duboko pogađali jer se stvarao utisak da je finansijski zavisila od partnera.

„Mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina“, poručila je Ana Bekuta.

Tom prilikom iznela je i podatak koji je iznenadio mnoge – otkrila je da je njena zarada bila veća od Mrkonjićeve. Istakla je da je pametno ulagala svoj novac i da je jednakim standardom živela pre njihove veze, tokom zajedničkog života, kao i danas.

1/5 Vidi galeriju Peva;ica spremna za spektakl Foto: Kurir, Infinity Production, Marko Karović

Prava istina o testamentu

Govoreći o ostavštini, Bekuta je demantovala navode o postojanju tajnih dokumenata ili porodične drame. Razjasnila je da nikakav testament ne postoji, već da je sve pripalo zakonskim naslednicima.

„Ono što je Milutin imao, ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru“, naglasila je pevačica.

Kako je dodala, materijalne stvari u njihovoj vezi nisu imale nikakvu presudnu ulogu jer je imala sopstvene prihode, a pored Milutina je tražila i dobijala isključivo ljubav, pažnju i toplinu. Na kraju je mladim devojkama uputila i upečatljiv savet: da traže iskrenu ljubav kakvu je ona imala sa Milutinom, a da se za novac pobrinu same, jer je „tako slađe“.

Uspomena na Mrkonjića i dalje se brižljivo čuva, što je potvrđeno i na pomenu na Novom groblju, gde su cveće i sveće na grobu položili Ana Bekuta i Mrkonjićev dugogodišnji saradnik i prijatelj Ivica Dačić.

1/5 Vidi galeriju Godinama na estradi Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages

kurir / blic

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