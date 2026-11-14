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Estrada i javna scena u Srbiji puna je sukoba među kolegama, česte su svađe, razmirice, što zbog posla, konkurencije, što zbog i ličnih nesuglasica.

Ovo su šest raskola odnosa o kojima je brujao region mesecima, a neki od odnosa se ni dan danas nisu popravili.

A ovo su najveći, ali i najduži sukobi na našoj estradi.

Foto: Nemanja Nikolić

Fizički obračun dve folkerke je godinama bio jedan od najgledanijih video klipova. Ove dve pevačice su u različito vreme bile sa biznismenom Tiosavom Sretenovićem Tikom, te se pretpostavljalo da je on jabuka razdora.

Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

I drugi žestoki sukob na našoj listi uzrokovan je ljubomorom i povređenom ženskom sujetom. Veliko prijateljstvo učesnica prvih "Zvezda Granda" puklo je zbog toga što je, kako su pisali mediji, Ćukteraš bacila oko na tadašnjeg dečka Tanje Savić. Ipak, njih dve su pre nekoliko godina uspele da izglade nesuglasice jer su, kako same tvrde, postale zrelije osobe kad su postale majke.

Foto: ATA images

Još jedan u nizu rijaliti sukoba koji je završio na sudu, a Bojanić je je tužio Zoricu Brunclik jer ga je nazvala „pedofilom, lažovom i trulom prostatom“ i uz to ga pljunula u lice. Zorica se rasplakala na suđenju, dok je Miloš odbijao da priča o svemu, navodeći da je incident daleko iza njih.

Foto: Damir Dervišagić

Što se tiče najdužih sukoba na estradi, nemoguće je zaobići Acu Lukasa i Željka Šašića, budući da su oba pevača rado i često komentarisali životne odluke onog drugog, što na pompezan, što na duhovit način. Jabuka razdora je u ovom slučaju bila žena, ali Vuksanović i Šašić nisu zakopali ratne sekire ni nakon što se Sonja razvela i od Lukasa. Štaviše, to je poslužilo i jednom i drugom kao povod za novi arsenal prozivki i uvreda.

Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Zorica se još jednom našla na našoj listi, ali ovog puta ne zbog najburnije svađe na estradi, nego zbog najduže. Ona i Vesna nisu govorile 29 godina jer je Brunclik preotela Miroljuba Aranđelovića Kemiša od Vesne Zmijanac, a posle decenija uvreda dve pevačice su javno pružile ruku pomirenja na Zoričinom koncertu 2014. u Areni, kada su se pojavile zajedno na sceni.

Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Pesma "Provereno" napravila je višemesečnu aferu o kojoj je brujao region. Pomenutu pesmu domaća javnost je čula kada je izašao album Milice Pavlović, a nakon nekoliko dana isplivao je demo snimak iste numere u izvođenju Ane Nikolić za koji su mnogi tvrdili da bolje zvuči. Iako je mlađa pevačica je pesma uredno kupljena, potpisana i njena, Nikolićeva ju je pevala na svakom nastupu i takođe nazivala svojim. Tek nekoliko meseci kasnije Ana je otkrila da su zabunu napravili saradnici koji su njenu pesmu prodali Milici, ali tada je već bilo kasno jer su se prepucavale preko medija ali i društvenih mreža i to žestoko.

Pogledajte dodatni snimak: