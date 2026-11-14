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Seka Aleksić je pokvarila odnose s Jelenom Karleušom nakon svoja dva solistička koncerta u Areni Zagreb, sudeći barem po tvitovima i komentarima korisnika Iksa i drugih društvenih mreža.

Kako se navodi u pomenutim prepiskama na Iksu, glavni razlog što su se doskorašnje koleginice i prijateljice udaljile jeste Sekina bliskost s Jelenim bivšim najbližim prijateljima i saradnicima, ali i to što je Aleksićeva u Zagrebu koristila scenske kostime koji neodoljivo podsećaju na one koje je nosila JK godinama ranije.

Foto: ATA images, Mario Poje/Extra FM

Među najveselijima na Sekinom koncertu u Zagrebu bili su upravo Zoran Birtašević, Vukašin Katić i Miloš Miletić, a njihovi snimci su se brzinom munje proširili društvenim mrežama.

Ubrzo su među Karleušinim fanovima počeli da pljušte komentari o ovom njihovom potezu i, kako su naveli, izdaji, ali i da je Aleksićeva za svoje kostime inspiraciju pronašla u Jeleninim starim izdanjima i da izgleda kao njena jeftina kopija.

I sama JK je ubrzo na storijima počela da objavljuje fotografije svojih nekadašnjih modnih izdanja koja neodoljivo podsećaju na kreacije koje je Seka nosila tokom dva koncerta u hrvatskoj prestonici.

Foto: Instagram

- Ne može svaka pevačica koju obuku u JK kostime da bude Karleuša. To je najveća zabluda odmetnutog g** krila. Karleuša je ideologija i kult ličnosti. Mnogo više od krpa - napisala je JK.

Ovakav potez je odmah pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama, a naročito burne reakcije usledile su na Iksu.

Kad je Jelena objavila fotku svog atufita i napisala: "Pomešaj ove noći plavu i zlatnu", njeni pratioci su ovu poruku odmah povezali s velikim Sekinim hitom "Crno i zlatno", što je podgrejalo spekulacije o mogućem prozivanju.

Glavne akterke priče nisu nam se javljale na pozive za komentar.

1/6 Vidi galeriju JK i Seka Foto: Instagram

Ovo, inače, nije prvi put da se Karleuša našla na meti sličnih komentara u vezi sa Aleksićevom. Slična situacija dogodila se i na promociji Sekinog novog albuma, kad su pojedini korisnici društvenih mreža optužili Jelenu da je iskoristila važan trenutak svoje kolegice da promoviše vlastite političke stavove. Takođe, zamerili su joj što je upravo na tom događaju odlučila da se prvi put javno poljubi s dečkom Aleksandrom Ševom i na taj način u javnosti potvrdi svoju novu vezu.

Dodatnu pažnju privukle su i spekulacije s društvenih mreža da je Zoran Birtašević, nekadašnji saradnik Jelene Karleuše, prešao u Sekin tim zajedno sa još nekoliko ljudi koji su ranije sarađivali s popularnom pevačicom.

Seka Aleksić spektaklom zapalila prvu od tri Arene Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Mi smo tada stupili u kontak s Birtaševićem koji nam je objasnio da nema direktnu saradnju sa Sekom.

- Seku poznajem dugo i imamo zaista lepu komunikaciju. Ona je sjajan čovek i drago mi je da vidim da joj se dešava ogroman zasluženi uspeh. U Zagreb sam došao sa prijateljima, da uživamo u njenom koncertnom spektaklu i pružimo joj podršku. Neverovatna energija se dešavala pred 40.000 ljudi, u srcu Zagreba - rekao je Zoran za Kurir i dodao:

- Seka i ja profesionalno nismo direktno sarađivali, ali sam posredstvom marketinške agencije, kao kreativni direktor i producent, uradio vizuelni identitet događaja za potrebe promocije njenog novog albuma u Beogradu. Drago mi je što su neki od video-sadržaja sa promocije korišćeni i u Zagrebu, na koncertu - otkrio je on.

Kurir.rs

JK i Seka Aleksić: