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U Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu danas je održano još jedno ročište u slučaju napada na vlasnika Hype produkcije i direktora Hype televizije Sašu Mirkovića.

Estradni menadžer Velibor Popović Pop, koji je optužen za prebijanje Mirkovića 10. maja prošle godine u Zagrebu, priznao je krivicu, ali presuda nije doneta, već je zakazano novo ročište i izricanje presude za 14. decembar.

Podsetimo, incident se dogodio 10. maja 2025. godine ispred zagrebačkog hotela Šeraton. Prema rekonstrukciji događaja i snimcima sa nadzornih kamera koji su dospeli u javnost, Saša Mirković je svojim automobilom došao do samog ulaza hotela, gde ga je dočekao Velibor Popović Pop.

Na snimku se jasno vidi da se Pop zaleće pa šutira i pesniči Mirkovića koji pada i krvari po podu. Slučajni prolaznik pomogao je vlasniku Hypa koji je Popovića sprečio u daljoj fizičkoj agresiji. Snimak sa uznemirujućim kadrovima možete pogledati ispod:

01:44 Snimak prebijanja Sase Mirkovića u Zagrebu Izvor: Kurir

Mirković nezadovoljan

Saša Mirković nakon završetka ročišta nije skrivao nezadovoljstvo i nevericu zbog razvoja događaja u sudnici. Posebno ga je pogodilo to što je sutkinja odlučila da ga udalji iz sudnice, čime mu je, kako navodi, uskraćena prilika da pred sudom iznese svoju stranu priče.

- Nije mi jasno kako na ročište mogu da budu pozvani i žrtva i počinilac, a da pritom žrtva uopšte ne bude saslušana, već me sutkinja udalji iz sudnice! - rekao je Mirković.

Kao diplomirani pravnik, Mirković je izrazio duboko čuđenje i zbog pravne kvalifikacije dela, ističući da mu je neshvatljivo da se brutalno šutiranje čoveka koji je bez svesti tretira samo kao nanošenje teških telesnih povreda, a ne kao pokušaj ubistva. Posebno je ukazao na činjenicu da je ležao u nesvesti dok ga je Velibor Popović, kako tvrdi, nastavio da udara nogama po glavi i celom telu.

1/13 Vidi galeriju Saša Mirković i Velibor Popović Pop tuča Foto: Printscreen

Nakon suđenja pokušali smo da stupimo u kontakt sa Veliborom Popovićem, ali on nije bio dostupan za komentar.

Pogledajte dodatni snimak: