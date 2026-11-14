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Ljubavna priča Marte Savić i Mileta Kitića počela je sasvim neočekivano, a zanimljivo je da je jedan koncert koji je pevačica propustila imao posebnu ulogu u događajima koji su usledili.

Iako se godinama kasnije njihova imena vezuju za jedan od poznatijih i najstabilnijih bračnih parova na estradi, njihov prvi susret dogodio se spontano, bez velikih očekivanja i planova.

Školu završila u Hanoveru

Marta je rođena 7. maja 1967. godine u mestu Vranjak kod Modriče, a deo mladosti provela je u Nemačkoj. Tamo je 1978. godine otišla u Hanover, gde je završila osnovnu školu i višu turističku školu. Tokom boravka u ovoj zemlji aktivno se bavila folklorom, sa kojim je nastupala širom Nemačke.

Upravo u tom periodu stekla je radne navike i naučila koliko su disciplina i trud važni za ostvarivanje ciljeva.

Ipak, jedan događaj iz tog vremena posebno je zanimljiv kada se govori o njenom kasnijem životu. Marta je redovno posećivala koncerte poznatih pevača, ali se jednom prilikom dogodilo da nije otišla na nastup koji je, ispostaviće se, bio povezan sa njenom budućom ljubavnom pričom.

1/5 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Paparazzo lov Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Petar Aleksic

Na tom koncertu Mile Kitić je, kako se kasnije prepričavalo, uzeo maramu sa vrata Martine drugarice koja se nalazila u publici. Oduševljena onim što joj se dogodilo, drugarica je odmah ispričala Marti sve detalje susreta sa popularnim pevačem.

Upoznali se na zajedničkom nastupu

Sudbina je, međutim, imala drugačiji plan. Marta i Mile upoznali su se 1988. godine na jednom zajedničkom nastupu, a njihov susret bio je potpuno spontan.

Pevačica je svojevremeno isticala da nikada nije volela da forsira stvari, već je dopuštala da se život odvija svojim tokom.

- Nikada u životu nisam ništa želela da silim, jednostavno sam puštala da se stvari odvijaju spontano - govorila je Marta.

Osvrćući se na životne okolnosti i susret sa suprugom, istakla je i koliko veruje u sudbinu.

- U životu je sve sudbina od koje ne možete pobeći. Ona vas stalno ka nečemu vodi, bez obzira na sve što biste možda želeli ili hteli - poručila je Marta.

Foto: Printscreen/Instagram

Tako je susret koji se dogodio 1988. godine postao početak njihove zajedničke priče, a zanimljivi detalji iz prošlosti pokazuju koliko se ponekad najvažniji životni događaji dogode onda kada ih najmanje očekujemo.

Inače, Marta se zbog ćerke Elene povukla sa scene, a većinu godine promodi u Dominikanskoj Republici gde ova porodica ima stan. Posle duže pauze, ona je letos nastupila na koncertu Južnog vetra na Tašmajdanu.