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Ljubavne priče koje zvuče kao holivudski scenario ponekad počinju na najobičnijim mestima. Za pevačicu Sanju Dončić, sudbonosni trenutak nije se dogodio na crvenom tepihu niti na gala prijemu, već među rafovima običnog supermarketa.

Dok je birala brzinski obrok, nije ni slutila da će joj taj odlazak u prodavnicu potpuno promeniti životni pravac.

„U supermarketu. To je dokaz da ljubav može da se desi bilo gde, samo treba da se pusti. Nisam nosila korpu. Sada znam da kuvam, ali tada sam kupovala supu u kesici, on je mene spazio, ja njega, išao je za mnom i kupovao i šta mu ne treba“, prisetila se Sanja nesvakidašnjeg prvog susreta.

Sudbina se, međutim, s njima poigrala znatno ranije. Kako je kasnije saznala, putevi su im se ukrštali još u detinjstvu u Smederevu, gde su se njegovi roditelji doselili sa Kosova. Sanja je priznala da se kao devojčica igrala u njegovom dvorištu i „krala“ voće, a zvanično ih je spojila zajednička prijateljica i njegova komšinica, koja im je pričala jedno o drugom pre nego što su pružili ruku jedno drugom.

1/5 Vidi galeriju Sanja Dončić Foto: Printscreen Instagram, Bojan Stevanović

„Samo mi to fali u životu“ i proradili srpski inat

Kada su uplovili u vezu, on uopšte nije znao čime se Sanja bavi. Saznanje da pred sobom ima pevačicu dočekao je sa dozom skepse:

„Jao, samo mi to fali u životu“, bila je njegova prva reakcija.

Ipak, postavio joj je jasan uslov — ukoliko želi njegovu podršku, njen rad mora da bude na vrhunskom, „top“ nivou. To je kod pevačice probudilo inat. Suprug ju je uputio kod svoje prijateljice, profesorke operskog pevanja, a Sanja je za svega deset dana savladala i izvela zahtevnu numeru „Con Te Partirò“.

Kada je čuo rezultat, suprug je shvatio šta ima pred sobom:

„E, sad imam problem, moramo da radimo“, priznao joj je tada.

Od domaće scene do svetskih bina i šeika

Zbog ove ljubavi Sanja se preselila u Veliku Britaniju. Danas govori čak deset jezika i gradi karijeru nastupajući u prestižnim teatrima u Engleskoj gde spaja operu sa popom i džezom.

Muzikom se bavi odmalena, uzore iz rane mladosti pronašla je u Tošetu Proeskom i Silvani Armenulić, a zahvaljujući suprugovim kontaktima u Abu Dabiju imala je priliku da peva i pred uticajnim ličnostima svetskog ranga, među kojima je i Šeik Muhamed, bratanac vladara Dubaija.

kurir / blic

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