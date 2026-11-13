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Nadica Ademov je danas udata za milionera, a nekada je živela skromno, a njeni roditelji su se bavili trgovinom. Naime, mama i tata joj rade na pijaci, kako tada, tako i dan-danas, a pevačica kaže da im ne pomaže.

Govoreći o svom poreklu, pevačica je naglasila da nikada nije imala potrebu da ga skriva:

„Nikada. Uvek kada sam se predstavljala govorila sam da sam iz Makedonije. Samo moje prezime naravno govori odakle sam“.

Iako je počela da nastupa veoma rano, sa svega 14 godina, istakla je da pomoć porodici nije bila primarni motiv, već njena velika želja za pevanjem, uprkos početnom protivljenju roditelja:

„Nije to bio cilj, ali možda u nekom momentu i jeste. Ipak je nekako više bila moja želja da se bavim ovim poslom. Moji su bili dosta protiv toga. Da su drugi roditelji bili u pitanju verovatno bi me još više forsirali da radim jer im trebaju pare“.

1/6 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Kurir Televizija, ATA images, Printscreen Instagram

Na nastupima ju je u tom ranom periodu pratio otac:

„Jeste do 18. godine. Posle toga sam bila svoj čovek“.

Njen odnos prema radu i porodici ogleda se i u činjenici da njeni roditelji i danas rade na pijaci, što u potpunosti podržava:

„Tačno je, rade. To je pošten posao i novac što se kaže i govorila sam im da ne treba više time da se bave, ali njima je ostala obaveza takva i bez toga ne bi mogli da funkcionišu, pa sam im rekla radite“.

Slična samostalnost i odlučnost pratila je i njenu prijavu za muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, o čemu njeni roditelji u početku nisu ništa znali:

„Tačno je, nisu znali. Tačno je i da sam slagala za godine kada sam se prijavljivala, a imala sam 14 godina. Tada sam uzela od drugarice ličnu kartu da bih prošla i samo se upisala. Posle kad je Sale to video nastao je haos, ali dobro“.

To je težak period

Gostujući tada u medijima, Nadica Ademov je rekla da zbog trauma iz detinjstva, naučila je da štedi i da se ne rasipa.

1/6 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Dušan Petrović, Petar Aleksić, Kurir

- To je bio baš jedan težak period života i teško mi je da priča na tu temu. Svi smo u životu imali te neke situacije. Uvek ću štedeti i truditi se da moja deca imaju sve što im treba. Naravno u granicama normale. Ja sam neko ko je bio u situaciji da nema, a danas Bogu hvala sam u situaciji da imam.

kurir / blic

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