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U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Maša Mihailović najavila je prvi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Laura Prgomet proziva Slađu Lazić da je poltron Anđele Đuričić.

- Laura i ja smo ušli u sukob kad sam se svađao sa Ivanom i ona mi je to zamerila. Ona je izrekla uvrede koje su mi zasmetale, a ja nju nikad nisam uvredio. Ušao sam u druženje sa njom jer volim da sam pri prvim temama, a vremenom stvroim emociju prema ljudima. Laura je meni pokazala da se dodvoravala Caru kad je prenosila stvari koje sam pričao i vređala me je, a ja sam pokazao ko sam i šta sam. Ja sam se distancirao. Dobio sam epitete da sam poltron i da se družim zbog kadra. Ja ovo nisam zaslužio, ali okej. Oni mene dobro poj*bu, a onda je Dača izdajica - govorio je Dača.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Stefan Karić Foto: Printscreen

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- Ne mislim da me je ponizila. Ona je rekla da sam Anđelin poltron i da joj se ulizujem tako što igramo na žurki. Anđela i ja ne provodimo zajedno vreme. Nas dve oboje gotivimo Anđelu. Ovo je bilo kad se ona posvađala sa Dačom i kad je rekla da treba da iznesem mišljenje o tome. Na kraju se ispostavilo da Dača nije ništa kriv, a Ivan je došao da likuje. Ja smatram da je Dača bio jedini Lauri bio, kao što smatram i za sebe. Dača je nju ovde branio od 20 ljudi, a ona nije pružila šansu njemu - rekla je Slađa.

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