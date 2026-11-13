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Folk pevačica Stojanka Novaković Stoja i Seka Aleksić pre mnogo godina imale su problem koje su morale da reše na sudu. Stoja je ranije otvoreno govorila o dugogodišnjem pravnom sukobu sa koleginicom, sa kojom je čitavu deceniju vodila spor pred sudom.

Kako pevačica objašnjava, glavni krivac za tenzije i višegodišnji konflikt bio je njen tadašnji emotivni partner, koji je manipulisao čitavom situacijom. Taj period bio je izuzetno težak za nju i na privatnom planu, jer se istovremeno suočavala sa gubitkom roditelja i ozbiljnim problemima oko sopstvene nekretnine.

Govoreći o tom razdoblju, Stoja je detaljno opisala kroz šta je sve prolazila:

1/7 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Print Screen

„Deset godina smo se tužakali. Ako mi verujete da ja ne znam ni zašto. Evo prvi put pričam sad o toj temi, ali moram da kažem, možda će to neko gledati od tih kolega sa kojima sam imala deset godina pakla. Da kažem direktnije jedan je kolega u pitanju, sa kojim sam imala deset godina pakla u to vreme, kada sam gubila i roditelje, koje sam imala problema sa mojom kućom koju sam ja kupila za svoje pare, pa mi je emotivni partner ušao u kuću i nije hteo da izađe. Ja sam bukvalno po drugi put iz kuće izašla sa kesom u ruci iz svoje rođene kuće, pa sam rekla: 'Bože moj, napravićemo novu'. Međutim, ja ni tog bivšeg partnera o kojem ne volim da pričam uopšte nisam ostavila na ulici, i njemu sam dala jedan stančić zato što je i on nečije dete. Bilo je tu i dobrih i lepih trenutaka sa njim zbog kojih sam to uradila. Znate kako, kada dajete vi i dobijate”.

Pevačica je istakla da Seki Aleksić danas ništa ne zamera i da je čitav spor ostavila iza sebe, objašnjavajući da je njen bivši partner bio taj koji je inicirao neistine i na kraju svedočio protiv nje na sudu:

„No, ovom prilikom bih rekla koleginici sa kojom sam bila deset godina na sudu da od toga što je bilo deset godina nema ništa i da kad god idem u crkvu palim sveću za njeno zdravlje. Bez obzira na sve, ja nisam zamerila, to je bila mladost, tada se gradila njena karijera i ona je možda poverovala u celu tu priču. Moj bivši emotivni partner je na kraju bio njen svedok na sudu a on je taj koji je izmislio sve to. Tako da eto”, rekla je ranije ona, a piše "Telegraf".

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen

Đorđe David: To su zli jezici

Inače, ovih dana Seka se našla u fokusu jer se pričalo da je pevala na plejkbeku, a njen kolega Đorđe David, a zatim je istakao da je ponosan na još jedan njen uspeh, koji je napravila u Zagrebu.

"Koncerti na plejbek, to mi je bezveze, ali ne verujem da je Seka pevala na plejbek. Toliko je koncerata u životu otpevala, mislim da njoj to ne treba. Mislim da su to zli jezici", rekao je roker.