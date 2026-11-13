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Crnogorsko primorje sprema spektakularan doček, a regionalne muzičke zvezde ući će u Novu godinu bogatije za desetine i stotine hiljada evra. Saznajte ko nastupa, gde i za koje cifre.

Crnogorski primorski gradovi pripremaju višednevne muzičke spektakle za doček Nove godine, a sudeći prema najavljenim imenima i medijskim procenama, novogodišnja proslava biće izuzetno skupa. Na trgovima širom primorja nastupiće najveća imena regionalne muzičke scene, među kojima su Zdravko Čolić, Svetlana Ceca Ražnatović, Dino Merlin, Željko Joksimović, Saša Matić i Seka Aleksić.

Kotor: Čolić obara rekorde sa 120.000 evra

Jedan od najskupljih i najzvučnijih angažmana planiran je u Kotoru, gde će za nastup Zdravka Čolića navodno biti izdvojeno čak 120.000 evra.

Ceca za doček uzima 100.000 evra

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović u fokusu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

Visoko na listi najplaćenijih izvođača nalazi se i Ceca Ražnatović, kojoj se za novogodišnji nastup u Tivtu pripisuje honorar od 100.000 evra. Ona će u novogodišnjoj noći nastupiti zajedno sa Danijelom Alibabićem.

Željko Joksimović uzima 70.000 evra

Željko Joksimović nastupiće 31. decembra u Budvi, a njegov honorar procenjuje se na oko 70.000 evra, a uz njega nastupaju Knez, The Grupa i Monika Knezović.

Bar i Herceg Novi: Merlin, Seka, Saša Matić i Nataša Bekvalac

1/8 Vidi galeriju Pevačice su dugogodišnje koleginice na estradi Foto: ATAIMAGES, Printscreen YouTube, ATA images

Bar: U novogodišnjoj noći publiku zabavlja Seka Aleksić (honorar procenjen na 60.000 evra), dok je za reprizu 1. januara angažovan Dino Merlin, za koga se u medijima navodi iznos od čak 90.000 evra

Herceg Novi: U najluđoj noći nastupaju Saša Matić (procenjen honorar oko 50.000 evra) i Dženan Lončarević. Prvog dana nove godine pevaju Nataša Bekvalac (procenjeno na 30.000 evra) i Adi Šoše, dok je 2. januar rezervisan za orkestar Aleksandra Sofronijevića sa gostom iznenađenja.

Koliko zarađuju zvezde u ostatku regiona?

Ogromne svote izdvajaju se i van crnogorske obale:

Lepa Brena na Zlatiboru navodno dobija oko 80.000 evra.

Aca Lukas u Beogradu nastupa za procenjenih 70.000 evra.

1/13 Vidi galeriju Aca Lukas koncert, prvo veče u Areni Foto: Damir Dervišagić

Za nastup Tee Tairović pominje se cifra od oko 50.000 evra, za Indiru Radić 35.000 evra, a za Džejlu Ramović 25.000 evra.

Da li je ovo čista zarada?

Treba naglasiti da navedeni iznosi predstavljaju medijske procene, a ne nužno zvanično potvrđene ugovore. Takođe, navedeni honorari najčešće ne predstavljaju čistu zaradu samih izvođača, već neretko pokrivaju kompletne troškove produkcije, pratećeg benda, muzičara, prevoza i celokupne organizacije. Turističke organizacije ovakvim ulaganjima nastoje da privuku rekordan broj gostiju i produže zimsku turističku sezonu.

Kurir.rs/Blic